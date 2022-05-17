Вночі по Львівщині завдано ракетного удару.

Сьогодні, 17 травня, під час повітряної тривоги, яка тривала з 00:25 до 01:14 у Львові та області було чутно серію потужних вибухів. За попередньою інформацією, частину ракет, випущених по Львову збили сили ППО, а частина влучила у військовий об'єкт на території Яворівського району.

 

Про те, що ракети влучили у ціль у місті Львові інформації немає. Це підтвердив міський голова Андрій Садовий. "Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!", - написав він.

 

Згодом, о 01:50, Максим Козицький повідомив: "Дякую ППО за роботу! Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Більше інформації зранку. Не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Спокійної ночі".

 

Цієї ночі на Львівщині повітряну тривогу оголошували ще раз. Вона тривала від 03:32 до 05:21. Втім у цей час у місті та області було тихо.

17.05.2022

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