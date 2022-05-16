Франція отримала нового прем'єрміністра.

Елізабет Борн стала другою жінкою в історії країни, яка очолить кабінет міністрів.

 

 

Емманюель Макрон, якого в квітні було  переобрано на другу п’ятирічну каденцію президента Франції, у понеділок, 16 травня, призначив нового очільника уряду. Ним стала колишня міністерка у справах праці, зайнятості та інтеґрації Франції Елізабет Борн (Elisabeth Borne). Про це повідомила газета Le Monde.

 

Раніше цього ж дня Макрон прийняв демісію попереднього прем'єрміністра Жана Кастекса (Jean Castex). Посаду голови кабінету міністрів Кастекс обіймав з 2020 року. Разом із ним у відставку пішов і уряд Франції у повному складі. Тож Елізабет Борн отримала від президента мандат на формуання нового кабінету.

 

«Дякую Жану Кастексу, його уряду та всій його команді. Майже два роки він пристрасно і віддано служив Франції. Пишаймося виконаною роботою та досягнутими спільними зусиллями результатами», – написав Макрон на своїй сторінці у Twitter.

 

Відставка уряду та прем'єра – звична формальність у Франції після президентських виборів. Експерти лишень зауважують, що цього разу демісія відбулася на диво пізно – через більш ніж три тижні після оголошення результатів другого туру виборів.

 

Елізабет Борн стане другою в історії Франції жінкою на посаді глави уряду. До неї прем'єркою була лише Едіт Крессон (Édith Cresson) у 1991-1992 роках. Вибір Макрона пов'язаний з бажанням заручитися перед майбутніми парламентськими виборами підтримкою як лівих, так і консервативних виборців.

 

61-річна Борн з липня 2020 року очолювала міністерство праці Франції, до цього обіймала посаду міністерки екології та міністерки транспорту. У 2017 році вона вступила до партії Макрона «Вперед, республіко!». Елізабет Борн має добру технічну освіту, вона закінчила два найкращі інженерні виші Франції та світу: Політехнічну школу (Polytechnique) та Національну школу мостів і доріг (Corps des ponts et chaussées).

16.05.2022

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