Макрона переобрано на посаді президента Франції.

Згідно з результатами екзитполів, чинний глава держави впевнено переміг ультраправу конкурентку Марін Ле Пен.

Чинний президент Франції 44-річний Емманюель Макрон впевнено переміг у другому турі президентських виборів, який відбувся у неділю, 24 квітня. Як повідомляє французьке газета Le Monde, про це свідчать результати екзитполів, оприлюднених зразу ж після закриття виборчих дільниць, о 20:00.

Згідно з результатами опитувань, пределених соціологічним центром Ipsos-Sopra Steria для France Télévisions, Radio France, France 24-RFI-MCD, за чинного главу французької держави проголосувало 58,2 відсотка французів, які взяли участь у виборах. За голову ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен проголосували 41,8 відсотка французів, які прийшли на виборчі дільниці. Експерти все ж зазначають, що це найвищий показник ультраправих, досягнутих ними коли-небудь на виборах.

Другий тур виборів був відзначений рекордно низькою електоральною фреквенцією. За даними МВС Франції, на 17:00 за місцевим часом у Франції проголосували 63,23% виборців. Це найнижчий показник протягом останніх двадцяти років. Починаючи з 2007 року, коли президентом Франції було обрано Ніколя Саркозі, фреквенція поступово знижувалася що п'ять років.

Нагадаємо, що за підсумками першого туру виборів президента Франції, який відбувся 10 квітня, Макрон випередив Ле Пен майже на чотири відсотки, набравши трохи більше 27 відсотків голосів. На третьому місці в гонці опинився лідер лівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон, якого підтримав кожен п'ятий виборець. Представники традиційних партій – соціалісти та консерватори – зазнали історичного фіаско.

Сьомого травня 2017 року Емманюель Макрон став наймолодшим президентом в історії П'ятої Республіки. На той момент йому було 39 років. Тоді він втілював собою новизну, надію на зміни, відмову від традиційних правих і лівих партій, які набридли французам, цінності гуманізму – на противагу ультраправій Марін Ле Пен. Саме з нею він провів двобій і п’ять років тому. Тоді його перемога була ще переконливішою: за Макрона проголосували понад 66% французів, за Марін Ле Пен – 33,9% виборців.

Марін Ле Пен тривалий час вважали одним із головних європейських союзників Путіна. Перед виборами 2017 року вона говорила, що не вірить у незаконність анексії Росією Криму, стверджуючи, що був референдум, на якому мешканці півострова забажали приєднатися до Росії. Вона називала стиль правління Володимира Путіна розумним протекціонізмом, зазначивши, що той «захищає інтереси своєї країни, її ідентичність». А лише минулого тижня Ле Пен заявила, що після завершення війни проти України Росія з НАТО зможуть знову встановити тісніші стосунки. Це твердження викликало чимало критики у французькому суспільстві.