Українці оживили Біблію для світу, - владика Борис Ґудзяк.

«Там зараз багато таких, як ви. Вони вашого віку, зі схожими надіями та мріями. Саме у ці хвилини, години ці герої стоять перед обличчям смерті. Захисники “Азовсталі”, серед яких студенти, нещодавні випускники та викладачі університетів, дають нам сьогодні найважливіший урок – як жити повноцінно, залишатися людьми, дітьми Божими, навіть за найгірших обставин. Вони вчать нас як віддавати себе, як жертвувати. У час великого релятивізму вони дають нам урок вічності. У житті є речі, які явно неправильні, відверто злі. Разом із тим є речі, заради яких варто жити і заради яких варто померти», - сказав сьогодні, 15 травня, владика Борис Ґудзяк на випускних урочистостях Університету Нотр-Дам (США).

Владика Борис Ґудзяк отримав ступінь почесного доктора Університету Нотр-Дам та став головним промовцем заходу, що відбувався на 80-тисячному стадіоні перед випускниками, їхніми родинами, друзями та гостями університету. Цьогорічні урочистості - це уже 177-ий випуск університету. Промовцями у попередні роки тут були Барак Обама, Джордж Буш, кардинал Тімоті Долан та інші.

«Раніше ми вже вшановували владику Бориса Ґудзяка за його роботу на посаді президента Українського католицького університету як центру культурної думки, за його християнське свідчення та формування українського суспільства, заснованого на людській гідності, – зазначив президент Університету Нотр-Дам о. Джон Дженкінс. – Сьогодні ми також віддаємо владиці належне, бо він є голосом українського народу, який рішуче виступає на підтримку України і відкрито засуджує російське вторгнення на Батьківщину своїх предків».

Звертаючись до випускників Університету Нотр-Дам владика Борис говорив про Україну: «Українці оживили Біблію для світу – Давид протистоїть Голіафу, хресна дорога має станції в Бучі та Бородянці, Маріуполі та Сумах, Ісус страждає зі своїм народом. Ми пережили унікальний Великий Піст і Страсний тиждень. І ми молимося, щоб цей Хрест знову привів до Воскресіння, до перемоги життя над смертю».