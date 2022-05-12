В Франківську збирають одяг для поранених військових.

ГО «Громадська ініціатива Галичини» оголосила про збір одягу для поранених хлопців, які зараз перебувають у місцевих госпіталях. «У нас дуже багато зараз поранених.. дуже багато. Хлопців у госпіталі привозять у військовій формі. Не до всіх можуть приїхати родичі чи передати зручний одяг» - розповідають волонтери організації.

Необхідний одяг для поранених військових: футболки, спортивні фліски на замку та штани.

Розміри можуть бути різні. Кольори та принти не мають значення. Одяг волонтери просять приносити новий, або ж у дуже хорошому стані на адресу вул. Довга, 26 - в офісі громадської організації.

Збір одягу відбуватиметься 2 дні - 16 та 17 травня.

Для відправки необхідного одягу поштою, для уточнення реквізитів, волонтери просять звертатись на сторінку https://m.facebook.com/GromadskaIniciatyvaGalychyny/ .