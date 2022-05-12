Івано-Франківські прихожани московського патріархату хочуть перейти у ПЦУ.

Громада Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Довженка в Івано-Франківську, подала документи до обласної військової адміністрації щодо переходу до Православної церкви України. Однак священники проти цього, - повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Громада хоче перейти в ПЦУ, а священники не хочуть. Вони всякими способами це питання затягують. Я вважаю, що тут ми повинні стояти на своєму", — сказав міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, зараз віряни очікують від обласної військової адміністрації розпорядження про реєстрацію парафії ПЦУ у церкві на вулиці Довженка. "Дивує мене, що понад п'ять тижнів документи не підписують. На жаль, в державі є політика, що Московський патріархат — не на часі. Але в нас це — дуже актуально. Приклад того, як ми на вулиці Чорновола звільнили приміщення парафії. Я думаю, тут треба вирішувати у законний спосіб", – вважає Руслан Марцінків.