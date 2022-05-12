Британія підписала декларацію про взаємодопомогу зі Швецією та Фінляндією.

Передовсім документ спрямований на захист від евентуальної російської аґресії.

 

 

Велика Британія надасть будь-яку допомогу, аж до військової, Швеції та Фінляндії, які зараз розглядають можливість вступу до НАТО, якщо вони зазнають аґресії третьої країни. Про це йдеться у двох спільних деклараціях, які були підписані в середу, 11 травня, британським прем'єром Борисом Джонсоном у Стокгольмі та потім у Гельсінкі відповідно зі швецьким та фінським колегами – Маґдаленою Андерссон (Magdalena Andersson) і Санною Марін (Sanna Marin). У тексті документів також підтверджується спільна позиція цих країн у контексті російської аґресії проти України. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«Якби Швеція зазнала нападу і звернулася до нас за підтримкою, ми б її надали», – запевнив Джонсон на спільній пресконференції з пані Андерссон у Стокгольмі. «Відповідно до Політичної декларації солідарності, якщо будь-яка країна постраждає від стихійного лиха або нападу, Велика Британія та Швеція допомагатимуть один одній різними способами. Підтримка надаватиметься на запит постраждалої країни і може включати військові ресурси», – розповіла керівниця швецького уряду.

 

Пізніше у середу Джонсон підписав аналогічну декларацію у Гельсінкі.

 

Найближчими днями Швеція та Фінляндія мають вирішити, чи відмовлятися від десятиліть військового нейтралітету та вступати до НАТО. Вторгнення Росії в Україну змусило переосмислити методи захисту національної безпеки у Швеції та сусідній Фінляндії.

 

Очікується, що обидві країни вирішать питання вступу до НАТО позитивно. На це налаштована як більшість фінського та шведського суспільств, так і переважна більшість політиків двох держав. Тоді заявки про членство фінів і шведів будуть розглянуті на саміті НАТО в Мадриді, запланованому на червень.

 

Водночас, побоюючись реакції Росії, яка виступає проти будь-якого розширення НАТО, дві скандинавські країни вимагали від членів НАТО гарантій безпеки, що вони будуть захищені в проміжний період між поданням заявки та набуттям повноправного членства – що може тривати до року.

 

Попередньо Гельсінкі та Стокгольм уже провели перемовини й отримали запевнення у підтримці з впливовими членами НАТО, включно зі США, Францією та Німеччиною, але документ, підписаний з Великою Британією, є першою угодою, яку було оприлюднено.

12.05.2022

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