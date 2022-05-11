У Калуській громаді вирішили перейменувати 23 вулиці.

 

У Калуші відбулося засідання робочої групи щодо визначення переліку вулиць, які підлягають перейменуванню. "Цій зустрічі передувала велика робота з вивчення назв топонімів всіх населених пунктів нашої Калуської громади. Працювали і фахівці – історики та краєзнавці, депутати міської ради, активісти громади", - йдеться у повідомленні на сайті Калуської міської ради.

 

 

“Керувалися критеріями, зокрема: історія походження назви, її приуроченість, а якщо йдеться про особистість – то бралися до уваги її прижиттєві принципи, ставлення до України та особистий внесок в її розвиток. Головне завдання, яке поставлено було перед робочою групою, чітко сформульоване в самій її назві”, – кажуть у міськраді.

 

Учасники обговорили всі пропозиції від учасників засідання та визначилися з переліком назв вулиць, які, на консолідовану думку робочої групи, першочергово підлягають перейменуванню.

 

Це 10 назв у місті Калуші:

Глінки, Дружби, Іскри, Ломоносова, Менделєєва, Рилєєва, Пушкіна, Чайковського, Черняховського, Чехова.

 

В сільських населених пунктах відповідно:

 

Боднарів – Гагаріна, Правди, Травнева;

Вістова – 9 травня;

Мислів – Дружби, Ковпака;

Пійло – Ковпака, Семанишина;

Ріп’янка – 1 травня;

Студінка – Гастелло, Мічуріна, Севастопольська;

Тужилів – 9 травня.

 

Весь перелік вулиць згідно з протоколом засідання робоча група передасть до профільної комісії міської ради з рекомендацією їх перейменування.

 

 

Щодо нових назв, то з ними будуть визначатися після громадського обговорення кожного конкретного випадку. “А ще до участі в процесі перейменування вулиць пообіцяли дочекатися наших бійців з фронту, які дуже хочуть сказати свою вагому думку. Тим часом з пропозиціями щодо перейменування вулиць наші мешканці вже висловлюються. Створюють відповідні петиції, діляться думками в соціальних мережах. Усі вони заслуговують на увагу і будуть зібрані та подані для обговорення і прийняття рішень”, – додають у міській раді.

11.05.2022

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