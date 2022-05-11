Маск пообіцяв повернути Трампа у Twitter, щойно придбає соцмережу.

Маск виступив узагалі проти постійних банів, за винятком тих акаунтів, які поширюють спам.

Найбагатша людина у світі, голова корпорації Tesla та засновник приватної космічної компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що дозволить колишньому президентові США Дональдові Трампу повернутися у Twitter. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Напередодні він уклав контракт зі засновниками Twitter про придбання цієї соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

Маск, виступаючи через відеозв'язок на конференції газети Financial Times, сказав дослівно таке: «Я б скасував заборону», – маючи на увазі заборону Трампові заводити акаунти у Twitter.

Маск назвав себе «абсолютистом свободи слова» (free speech absolutist), однак у деталях не розповідав про свої плани щодо модерації в соцмережі. Він заявив лише про намір скасувати постійні бани за винятком тих акаунтів, які поширюють спам. « “Неправильні та погані” твіти повинні видалятися або ставати невидимими, можливо також застосовувати тимчасовий бан акаунта, але постійний бан фундаментально підривають довіру до Twitter як дискусійного майданчика, де кожен може висловити власну думку», – сказав Маск

Він назвав бан Трампа «морально хибним і просто тупим», додавши, що таке рішення лише посприяло поширенню поглядів Трампа серед адептів правих поглядів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, який мав понад 88 мільйонів фоловерів , був забанений ще під час перебування на президентські посаді. Це сталося після штурму його прихильниками на Капітолійського пагорба шостого січня 2021 року. Twitter заявив, що пішов на цей крок, аби уникнути ризику подальшого насильства.