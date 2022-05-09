Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Цей документ значно спростить і прискорить процедуру постачання озброєнь до України.

 

 

Президент США Джо Байден підписав 9 травня закон про ленд-ліз, покликаний спростити процедуру постачання озброєнь в Україну. По це повідомила газета The Washington Post. Документ під назвою «Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні 2022 року» (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) було внесено до Конґресу ще до початку російського вторгнення в Україну, у січні цього року.

 

Під час церемонії підписання Байден заявив, що Сполучені Штати підтримують «боротьбу українців за захист своєї країни та своєї демократії від жорстокої війни Путіна». Говорячи про багатомільярдну допомогу Україні з боку США, Байден заявив, що «поступка аґресії обійдеться ще дорожче».

 

У Конґресі законопроєкт одержав підтримку обох партій. Сенат одностайно проголосував за нього сьомого квітня, а Палата представників переважною більшістю голосів – 28 квітня (417 – «за», 10 – «проти»). У Конґресі тоді заявили, що закон про ленд-ліз змінює правила гри для України і що він дає зелене світло для швидкої та масштабної допомоги Україні у боротьбі з російською аґресією.

 

Відтак, як сказано в законі, президент США «може уповноважити уряд надавати у позику або давати в оренду засоби оборони Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн і захистити цивільне населення від потенційного нападу або аґресії, що триває з боку сторони Росії».

 

За словами експертів, закон про ленд-ліз для України дозволить значно спростити бюрократичний процес, яким зазвичай супроводжується продаж зброї. Він працюватиме аналогічно до закону про ленд-ліз часів Другої світової війни, коли США постачали своїм союзникам озброєння, військову техніку та продовольство з тривалим відтермінуванням оплати. За часів Другої світової війни одним із головних отримувачів такої допомоги був Радянський Союз.

 

Президент України Володимир Зеленський подякував США та Байдену за відродження програми допомоги. «Дякую Джо Байдену та американському народу за підтримку України у боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Сьогоднішнє підписання закону про ленд-ліз – це історичний крок. Я переконаний, що ми знову переможемо разом. І ми захистимо демократію в Україні. І в Європі. Як і 77 років тому», – написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter.

09.05.2022

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