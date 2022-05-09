Картопля, порося чи кури – господарська допомога для переселенців на Коломийщині.

У Коломийській громаді на Івано-Франківщині внутрішньо переміщені особи можуть отримати 50 кг насіння картоплі, порося чи курей.

«Внутрішньо переміщені особи, а також місцеві домогосподарства, які приймають ВПО, можуть отримати насіннєву картоплю та порося чи курей для власного вирощування. Важливою умовою є наявність земельної ділянки не менше 20 соток. Також при наявності худоби є можливість отримати корм для неї» – повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Програма дає можливість отримати 50 кг насіння картоплі сорту «Пароллі», поросятко вагою 25 кг, або ж 10 курей-бройлерів чи несучок і корми для них.

Щоб взяти участь у програмі потрібно залишити заявку зручним способом:

Заповнити форму: https://forms.gle/YLN5yTATDtcHMp2K6

Або зателефонувати за номерами: 0506101423 , 0934771912

Якщо ви мешканець села громади - звернутися до свого старости.

Програма "Гуманітарне реагування" здійснюється Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад України у партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською організацією (ФАО) ООН. Програма спрямована на підтримку найбільш уразливих домогосподарств, які перемістилися із зони бойових дій, постраждали від збройного конфлікту, втратили власне житло та тимчасово перемістилися у зони відносного спокою.