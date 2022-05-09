У Львові монтажною піною залили двері храму УПЦ МП.

У Львові невідомі особи залили монтажною піною вхідні двері храму Святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ Московського патріархату, що на проспекті Червоної Калини, 89. І тому вчора, 8 травня, парафіяни, що й досі відвідують цю церкву, не змогли потрапити всередину.

«8 травня 2022 року, у неділю жінок-мироносиць, парафіяни Свято-Володимирського храму не змогли потрапити всередину храму для звершення Богослужіння, оскільки вхідні двері були залиті монтажною піною», – повідомили на сайті Української православної церкви.

Окрім цього, на стінах будівлі залишили написи фарбою: "дім путіна", "русня не люди", "чорти фсб".

Настоятель храму отець Володимир Кузьо викликав поліцію.

Нагадаємо, що цей храм УПЦ МП на Сихові вже віддавна намагаються демонтувати, адже законність його існування викликає сумніви. Активісти неодноразово зверталися в Держархбудінспекцію та Держгеокадастр із вимогою перевірити дозвільні документи на його будівництво.

Кілька разів тут виникали пожежі, які прихожани та настоятель церкви називали підпалом.

Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали його стіни портретами Сталіна. А 25 квітня цього року невідомий чоловік приїхав у цю церкву і заявив, що готується до її знесення. 1 травня група людей заважала проведенню тут богослужіння.