пробилися перші нарциси
жовті як зграйка гусят
-світлом благеньким накрилися –
-перший весняний десант
весна уже при океані
при пірсах – при сірім піску
-сусід під горіхом ставить
-підпору за зиму трухку
гніздяться в заплавах гуси
чайки – кардинали – дрозди
-оживає зі сплячки гусінь
-і знає куди їй повзти
летять в Україну лелеки
до своїх – до насиджених гнізд
-і хоч мені звідси далеко...
-та я помічаю їх
я знаю вони не змилилися
у них же природній інстинкт:
-бачити землю як з крилоса
-й річкою вздовж текти
в оцю цьогорічну весну
з стрільбою й вогнем війни:
-ріки й джерела скреснуть
-і риби воскреснуть в них
07.05.2022