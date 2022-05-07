пробилися перші нарциси

жовті як зграйка гусят

-світлом благеньким накрилися –

-перший весняний десант

весна уже при океані

при пірсах – при сірім піску

-сусід під горіхом ставить

-підпору за зиму трухку

гніздяться в заплавах гуси

чайки – кардинали – дрозди

-оживає зі сплячки гусінь

-і знає куди їй повзти

летять в Україну лелеки

до своїх – до насиджених гнізд

-і хоч мені звідси далеко...

-та я помічаю їх

я знаю вони не змилилися

у них же природній інстинкт:

-бачити землю як з крилоса

-й річкою вздовж текти

в оцю цьогорічну весну

з стрільбою й вогнем війни:

-ріки й джерела скреснуть

-і риби воскреснуть в них