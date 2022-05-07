Через загрозу обстрілів у Львові на 8-9 травня закрили Оперний театр.

Львівський національний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької закрили для відвідувачів на період 8-9 травня. Таке рішення адміністрація театру пояснює ризиком ворожих обстрілів у ці дні.

 

 

«Враховуючи високу ймовірність загострення воєнних дій впродовж 8-9 травня, задля безпеки працівників та відвідувачів адміністрація Львівської національної опери повідомляє про закриття театру для відвідування у цей період», – йдеться у повідомленні.

 

Відтак у неділю та понеділок не відбуватимуться заплановані події. Зокрема, 8 травня скасовано концерт «Єдина» у Дзеркальній залі та виконання Симфонії №3 Б.Лятошинського у Глядацькій залі, а також індивідуальний огляд театру.

 

В адміністрації театру зазначають, що для повернення квитків відвідувачів просять звернутися у касу, що на просп. Свободи, 28.

 

Графік роботи: 11:00–18:00 (перерва 14:00–15:00, вихідний – понеділок).

Контактні номери +38 (032) 235-65-86, +38 (068) 168-70-96.

07.05.2022

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