У Львові заселяють уже друге модульне містечко для переселенців.

У Львові завершили облаштування вже другого модульного містечка для людей, які рятуються від війни. Його розгорнули на вулиці Пулюя, неподалік Технологічного фахового коледжу лісотехнічного університету. Там встановили 120 будиночків, у які вже почали заселятись переселенці. Загалом тут можуть проживати 320 осіб, перша сотня вже заселилась.

«Два тижні тому ми відкривали містечко у Стрийському парку. Сьогодні вже маємо другу локацію тут, на Пулюя. Наступного тижня плануємо відкрити ще одну локацію на Сихові. Загалом близько 1 000 громадян нашої держави будуть мати гідні умови для проживання у цих модульних містечках.

Люди, що тут заселяються, пережили жахіття війни та бомбардувань, особливо діти. Їхній сміх, коли сьогодні вони почувають себе у безпеці, я вважаю, що є найкращим подарунком, який місто може отримати до дня свого народження та до свята Юрія», — говорить міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що усі модульні будиночки - це подарунок Львову від польського уряду за сприяння Міністерства розвитку громад та територій. Місто забезпечує їх комунікаціями (вода, світло, каналізування), організацією побуту та благоустрою, а також контролює, щоб такі містечка мали все потрібне для якісного життя – від прибирання території до гарантування безпеки.

Перше модульне містечко облаштували раніше на вул. У. Самчука. Воно розташоване на території Стрийського парку та має 88 будиночків.

«Ці містечка достатньо комфортні для проживання літом, а також частину осені. На зимовий період маємо інші опції для переселенців. Зараз працюємо з Офісом Президента та з урядом стосовно запуску програми будівництва та купівлі житла для тих людей, які є в біді. Це дуже серйозне питання, ми його пропрацьовуємо з європейськими банками, тому важливо вибудувати правильну програму», - додав мер.

Також активні роботи зі встановлення будиночків тривають у Сихівському районі. Це вже буде третє модульне містечко, яке планують відкрити цього місяця. Воно дасть прихисток також понад 300 переселенцям.





