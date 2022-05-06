У Львівській опері нині дадуть грандіозний благодійний on-line концерт.

 

 

Сьогодні, 6 травня, на сцені Львівської національної опери України відбудеться перший грандіозний благодійний онлайн-концерт у рамках серії культурних заходів на підтримку українського народу “Together With Ukraine”. Оркестр Львівської національної опери за участю артистів маріупольського театру виконають “Симфонію №3” українського композитора Бориса Лятошинського. Захід відбудеться під егідою Днів Європи в Україні. Місією проєкту стане підтримка українців, а також привернення уваги світу до важливих подій і трагедій на території України, зокрема до ситуації в Маріуполі.

 

Щорічне свято миру та єдності символічно відзначають 5–9 травня. У цьому році, коли на території України ведеться жорстока війна, свято єдності має особливий сенс і підтекст. Україна рухається в європейському напрямку. Країни Європи підтримують український народ. Весь світ бачить нашу вольову, патріотичну, вільну і прогресивну націю.

 

Однак Україна потребує більш рішучих дій з боку Європи. Спільними зусиллями можна змінити хід трагічних подій і врятувати життя тих, хто все ще перебуває у небезпеці #savemariupol.

 

 

“Симфонія №3” стала одним із найбільш знакових і доленосних творів української історії ХХ століття у світовому контексті. Трагічний емоційний твір передає переживання війни як трагедії для особистості та людства. Борис Лятошинський написав її одразу після Другої світової війни. “Симфонія №3” після першого тріумфального виконання у Києві отримала нищівну оцінку радянських критиків, і композитор змушений був частково переписати її.

 

Вперше на сцені Львівської національної опери “Симфонія №3” Бориса Лятошинського прозвучить в оригінальній редакції 1951 року.

 

Цей знаковий твір буде виконувати оркестр Львівської національної опери. Також маріупольські актори, які вціліли під час воєнних дій та вимушено покинули власні домівки, продемонструють свій чуттєвий перформанс. Диригент ─ керівник музичної частини театру Іван Чередніченко. 

 

Саме 6 травня о 20:00 (19:00 за центральноєвропейським часом) відбудеться перша трансляція із серії онлайн-концертів благодійного проєкту “Together With Ukraine” Львівської національної опери у колаборації з генеральним партнером KONTRAMARKA.

 

Приєднатися до онлайн-концертів зможуть глядачі у будь-якому куточку світу, придбавши квиток на трансляцію наживо із залу Львівської національної опери.

 

Купити квитки можна за посиланням https://bit.ly/3kn7hJR 

 

Отримані кошти будуть спрямовані на благодійні ініціативи, підтримку українського народу та культури під час війни. Зокрема на потреби Львівського військово-медичного клінічного центру, що потребує закупівлі реанімаційного обладнання. За словами керівництва медичного закладу, щомісяця таке новітнє обладнання зможе врятувати близько 500 життів наших захисників та цивільних, що постраждали внаслідок російської агресії. Також частина отриманих коштів забезпечить підтримку діяльності артистів зі всієї України, що зараз продовжують свою творчу роботу на базі Львівської національної опери.

 

Надалі у програмі світових онлайн-концертів будуть виконувати найвідоміші симфонічні, оперні, хорові, камерні твори українських композиторів та світових класиків.

 

06.05.2022

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