Єврокомісія презентувала проєкт нафтового ембарґо проти РФ.

Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини.

У ніч на середу, четвертого травня, Європейська Комісія розіслала державам-членам Євроунії проєкт нового пакету санкцій проти Росії, що передбачає передовсім нафтове ембарго, навколо якого точилися бурхливі суперечки. Зрушити справу в позитивному напрямку вдалося лише цього тижня, коли Німеччина остаточно погодилася на відмову від російського палива. Як повідомило німецьке видання Bild з покликом на дипломатичні кола в Брюсселі, новий документ передбачає поступову заборону імпорту російської нафти.

Особливістю актуального проєкта санкцій є те, що він передбачає певні винятки. Вони робляться тільки для двох країн-членів – Угорщини та Словаччини, які сильно залежить від російської нафти і поки що не знайшли собі альтернативних джерел для її заміни. Наприклад, за даними Будапешта, 65 відсотків необхідної Угорщини нафти вона отримує з Росії через нафто гін «Дружба». Таким чином цим двом країнам буде дозволено продовжувати імпорт до кінця 2023 року, інакше вони погрожували накласти вето на впровадження шостого пакету.

Утім експерти вже висловлюють побоювання, що така пропозиція Єврокомісії може викликати нову суперечку. Зокрема свої претензії на винятковість можуть висунути Чехія та Болгарія, адже їхні господарки теж сильно залежить від російської нафти.

Шостий пакет санкцій проти Росії, основним елементом якого є нафтове ембарґо, країни Європейської Унії мають уперше розглянути четвертого травня. Для його ухвалення потрібне одностайне рішення всіх 27 держав ЄУ.

Але в будь-якому випадку ембарґо на російську нафту буде запроваджено не негайно, а щойно через пів року. А для російських нафтопродуктів – через вісім місяців. Упродовж вказаного терміну країни-члени ЄУ поступово знижуватимуть частку російської нафти в своєму енергетичному балансі.