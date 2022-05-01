Німеччина підтримала плани ЄУ щодо відмови від російської нафти.

Утім проти негайного нафтового ембарго все ще виступають Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція.

Уряд Німеччини підтримав плани Європейської Унії щодо запровадження заборони на імпорт нафти з Росії. У ході нещодавніх попередніх перемовин про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні Німеччина чітко висловилася за введення ембарґо. Про це повідомила в неділю, першого травня, авторитетна німецька газета Süddeutsche Zeitung з покликом на інформацію, отриману від європейських дипломатів у Брюсселі.

На зміну позиції Німеччини вплинули останні успіхи в пошуку альтернативних джерел постачання палива. Німецький міністр економіки й віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) напередодні розповів, що за період від початку російського вторгнення в Україну Німеччині вдалося скоротити імпорт російської нафти на дві третини. «За останні вісім тижнів залежність Німеччини від російської нафти вдалося скоротити з 35 відсотків (загального нафтового імпорту Німеччини, – ред.) до початку війни в Україні до 12 відсотків», – зазначив віцеканцлер. Наразі, за його словами, головною перешкодою для цілковитої відмови від російського палива залишається нафтопереробний комплекс у місті Шведті, який забезпечує бензином велику частину Східної Німеччини. Утім Габек запевнив, що й цю проблему незабаром вдасться розв’язати.

Як зазначає Süddeutsche Zeitung, запровадження Євроунією нафтового ембарґо проти Росії стало значно вірогіднішим. Хоча проти цього заходу все ще виступають Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція.

За словами дипломатів, Словаччина та Угорщина опираються швидкому запровадженню ембарґо через надмірну залежність від постачання російської нафти. Водночас у країнах Південної Європи дуже побоюються зростання цін на пальне для споживачів після відмови від російського палива.

Єврокомісія має намір вже найближчими днями репрезентувати проєкт шостого пакету санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на Кремль у війні Росії проти України. У той же час не виключено, що через значну кількість противників якнайшвидшої відмови від російської нафти ембарґо може бути запроваджене лише восени або навіть узимку.