Німеччина підтримала плани ЄУ щодо відмови від російської нафти.

Утім проти негайного нафтового ембарго все ще виступають Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція.

 

   

 

Уряд Німеччини підтримав плани Європейської Унії щодо запровадження заборони на імпорт нафти з Росії. У ході нещодавніх попередніх перемовин про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні Німеччина чітко висловилася за введення ембарґо. Про це повідомила в неділю, першого травня, авторитетна німецька газета Süddeutsche Zeitung з покликом на інформацію, отриману від європейських дипломатів у Брюсселі.

 

На зміну позиції Німеччини вплинули останні успіхи в пошуку альтернативних джерел постачання палива. Німецький міністр економіки й віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) напередодні розповів, що за період від початку російського вторгнення в Україну Німеччині вдалося скоротити імпорт російської нафти на дві третини. «За останні вісім тижнів залежність Німеччини від російської нафти вдалося скоротити з 35 відсотків (загального нафтового імпорту Німеччини, – ред.) до початку війни в Україні до 12 відсотків», – зазначив віцеканцлер. Наразі, за його словами, головною перешкодою для цілковитої відмови від російського палива залишається нафтопереробний комплекс у місті Шведті, який забезпечує бензином велику частину Східної Німеччини. Утім Габек запевнив, що й цю проблему незабаром вдасться розв’язати.

 

Як зазначає Süddeutsche Zeitung, запровадження Євроунією нафтового ембарґо проти Росії стало значно вірогіднішим. Хоча проти цього заходу все ще виступають Угорщина, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія та Греція.

 

За словами дипломатів, Словаччина та Угорщина опираються швидкому запровадженню ембарґо через надмірну залежність від постачання російської нафти. Водночас у країнах Південної Європи дуже побоюються зростання цін на пальне для споживачів після відмови від російського палива.

 

Єврокомісія має намір вже найближчими днями репрезентувати проєкт шостого пакету санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на Кремль у війні Росії проти України. У той же час не виключено, що через значну кількість противників якнайшвидшої відмови від російської нафти ембарґо може бути запроваджене лише восени або навіть узимку.

01.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Повне побєдобєсіє
Ігор МЕДВІДЬ
Жодне інше свято так не відображає психології колективного «русского міра». У ньому вся його квінтесенція. У ньому вся повнота «загадочной русской души». У ньому повне побєдобєсіє
30.04.22 | | Дискурси
66-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слобожанському ворог намагався вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, на Лиманському – Ямполя, Озерного, Лиману, на Сіверськодонецькому – Рубіжного, Попаснянському – біля Калинового, Попасної, на Курахівському – Оленівки та Новомихайлівки. Успіху не має.
30.04.22 | | Україна
Крихкий світ Великодня воєнного часу
Оксана Левицька
Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.
29.04.22 | | Штука
65-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії. Бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сіверськодонецька. Утім через сильний опір України територіальні здобутки Росії є обмеженими і досягаються ціною великих втрат.
29.04.22 | | Україна
До тебе, люба річечко
Тарас Прохасько
Випалена земля, яка завжди була ідеалом русскої стратегії, передбачає, в тому числі, тотальне знищення ландшафтів
28.04.22 | | Дискурси
Виставка Петра Сметани  у Венеції
Галерея «Зелена канапа» представляє виставку львівського художника Петра Сметани в рамках проєкту Європейського культурного центру ECC–Personal Structure у Венеції під час 59-тої Венеційської бієнале з 23 квітня до 27 листопада 2022 року.
28.04.22 | | Штука
Ще раз про любов до свого
Андрій Содомора
Ворог ненавидить нас саме тому, що ми любимо своє, рідне, у нього ж тієї любові немає. Звідси – й та ненависть, звідси – прагнення зробити всіх подібними до себе
27.04.22 | | Дискурси
Бути як Лілія
Марія Довгун
Промінь, який осяює українську культуру у складний і болісний час війни: оперна співачка Лілія Нікітчук є однією з мисткинь, які підтримують Україну як словами, так і діями, наближаючи нашу спільну перемогу.
27.04.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.