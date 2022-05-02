Фінляндія розірвала контракт з «Росатомом» на будівництво АЕС.

Продовження співпраці з росіянами стало для фінів особливо проблемним після того як «Росатом» взяв під контроль захоплену Росією Запорізьку АЕС.

Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт з «Росатомом» на будівництво атомної електростанції Hanhikivi 1. Про це в понеділок, другого травня, повідомило фінське видання Yle з покликом на заяву, оприлюднену на сайті компанії.

Контракт на будівництво станції було підписано у 2013 році. Станцію планувалося збудувати в районі Пюхяйокі. Разом із контрактом на будівництво АЕС було укладено 10-річну паливну угоду для майбутньої станції з «ТВЕЛом» на 450 млн євро.

Наприкінці березня 2014 року «Росатом» закрив операцію з придбання 34-відсоткової частки у Fennovoima за 35,9 млн євро. Загальна вартість проекту – 7 млрд. євро.

У заяві Fennovoima зазначається: «Співпраця з проектом RAOS (входить до держкорпорації "Росатом" – ред.) припиняється з негайним набуттям чинності, як і роботи з проектування та ліцензування, а також роботи на майданчику Hanhikivi 1». Причиною розриву контракту компанія назвала значні затримки та нездатність «Росатому» завершити проєкт атомної електростанції Hanhikivi 1. У заяві наголошується, що війна Росії в Україні також посилила ризики проєкту.

З точки зору фінської сторони, продовження співпраці з російським «Росатомом» стало ще більш незручним після того, як компанія взяла під контроль захоплену Росією Запорізьку АЕС в Україні.

Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії привітало рішення про розрив контракту. «Міністерство вважає виправданим і послідовним те, як вчинили власники компанії. Розірвання контракту є зрозумілим заходом у цій ситуації», – йдеться в урядовому прес-релізі.

Очікується, що 12 травня парламент Фінляндії ухвалить рішення про вступ до НАТО. Більшість депутатів виступають за позитивне рішення питання. Після цього президент країни Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö), у компетенції якого перебуває зовнішня політика та питання безпеки, оголосить про свою згоду з приєднанням до Альянсу, а потім парламентські групи підтвердять це рішення. Очікується, що і Швеція найближчим часом наслідуватиме приклад Фінляндії.