Італія намагається відсудити в Німеччини компенсацію за часи гітлеризму.

Німеччина подала зустрічний позов проти Італії, яка намагається відібрати німецьку нерухомість у Римі, зокрема будинок Інституту Ґьоте.

Міжнародний суд ООН у Гаазі

Німеччина подала на Італію до Міжнародного суду ООН у Гаазі у зв'язку із конфліктом навколо виплати компенсацій за нацистські злочини, скоєні у роки Другої світової війни. Йдеться про злочини, скоєні між вереснем 1943-го та травнем 1945 року в період нацистської окупації Італії. ФРН звинувачує Італію в тому, що та, попри рішення Міжнародного суду ООН від 2012 року, допустила проти Німеччини нові процеси у справі про компенсації (не менше 25 позовів, у 15 з них рішення винесено на користь позивачів).

У двох випадках італійські суди намагалися арештувати власність у Римі, що належить німецькій державі. Зокрема, йдеться про будинки Німецького археологічного інституту в Римі (Deutsche Archäologische Institut Rom), Інституту Ґьоте в Римі (Goethe-Institut Rom), Німецького історичного інституту в Римі (Deutsche Historische Institut Rom) та Німецької школи в Римі (Deutsche Schule Rom). До 25 травня в Італії мають ухвалити рішення про те, чи можна примусово продати вказані будівлі. Про це повідомило видання Der Spiegel.

Вищий суд ООН десять років тому виніс за результатами тривалого розгляду рішення, згідно з яким Німеччина не повинна виплачувати індивідуальних компенсацій інтернованим та іншим жертвам нацизму в Італії. Тим самим Міжнародний суд підтвердив принцип державного імунітету, згідно з яким судові рішення, винесені в Італії на користь приватних позивачів, є недійсними.

Уряд Німеччини арґументує свою позицію тим, що питання компенсацій уже врегульовані у рамках міждержавних угод за підсумками Другої світової війни. У 2008 році ФРН звернулася до Міжнародного суду ООН, щоби встановити, чи сумісні з нормами міжнародного права винесені в Італії судові рішення, які зобов'язують Німеччину виплатити індивідуальні компенсації.

Вироки Міжнародного суду мають зобов'язуючу силу. Водночас суд ООН не має в своєму розпорядженні інструментів, аби забезпечити виконання винесених ним рішень.