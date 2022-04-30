Читання в Нью-Джерзі

Я приїхав читати в іржаве Нью-Джерзі
слухачі товклись біля входу у черзі
гомоніли – чекали поки їх впустять
у програмі – вірші та концерт піаніста
вперше заїхав до цього міста
дивно – на вулицях майже пусто
ґелґотіли у залі й шипіли зі струмом
на якому провисли повітря струни
всідались присутні – рипіли стільці
це читання відбулось в міському театрі
що ж цьому містові прочитати
і що ж прочитати їхній ріці?
коли перший голос доторкнувсь мікрофона
коли в дріт увійшла верліброва форма
дехто з публіки їв – дехто пив чай
але зала не стала одним радаром чи вухом
й поетів майже ніхто не слухав
і кожен стояв самотній як каланча
це було випадкове збирання коштів
дехто прийшов із дому – дехто із пошти
дехто з дітьми з недільної школи
прийшли як приходять на рок-концерти
або ж на недільну месу до церкви
всівшись наче кульбабки півколом
я сидів на тому читанні в Нью-Джерзі
наче річка тримала мене при березі
берег молочний туманом прикритий
верещали діти й гасали по залі:
до поезії в них не було найменшого жалю
до поетів – тим паче жодної крихти
і коли для читання підійшла моя черга
я простояв хвилину перед ними чемно
і сказав що потрібно послухати тишу
що слова потребують вух та осмислень
що сполука поезії з киснем
синім спиртом пече і дише
і примовкли усі хоча діти казились
але потім й вони вибились з сили
і притихли як мовкнуть річки в дощі
я почав із «Війни» – тобто із обстрілів
що пощикують наче в трамваях компостери
й битим склом скреготять вночі
я сказав що в країні моїй їх ровесники
загубили втікаючи капчики й мештики
і сидять по підвалах вибившись з сну
їхні очі прозорі як води Світязя
в них далекі вогні прибережні світяться
й сині риби гребуть плавниками по дну
я сказав: ні про що мені не розходиться
кожен вірш та від чогось собі народиться
кожна квітка тримається на стеблі
і тонкий голосок на цілу Україну
підставляє плече тій червоній калині
і як може підносить її від землі
я був вдячний за це провінційне Нью-Джерзі
за портові світла над водою промерзлі
за бешкетників в залі та їхніх батьків –
що тримається світ на воді і поезії
на кульбабі троянді бузку і гортензії
поміж світлом і темінню двох берегів
30.04.2022