65-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Хмельницька міська рада перейменувала 45 вулиць в обласному центрі. "Топоніміка – це не про історію, це про маркери нації. Всі ми побачили, що є дуже велика різниця, як називається вулиця", – прокоментував голова міста Олександр Симчишин. Зокрема, вулицю Гагаріна перейменували на вулицю Героїв Маріуполя, Гречка – на вулицю Миколи Міхновського, Купріна – на вулицю Симона Петлюри, Некрасова – на вулицю Героя України Ігоря Дашка, Пушкіна – на вулицю Героя України Олексія Скоблі, Толстого – на вулицю Князя Святослава Хороброго, Лермонтова – на вулицю Бориса Мамайсура, Рєпіна – на вулицю Юрія Косача, Чайковського – на вулицю Станіслава Людкевича, Чехова – на вулицю Валер’яна Підмогильного.

11:41 В окупованому Росією Донецьку палає нафтобаза.

11:24 Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що запуск російських ракет над атомними електростанціями в Україні є небезпечним і застерігає про "серйозні" наслідки для РФ. "МАГАТЕ вивчає цю ситуацію, і якщо вона підтвердиться, це буде надзвичайно серйозно. Якби така ракета відхилилася від курсу, вона могла б завдати потужного впливу на фізичну цілісність АЕС і потенційно призвести до ядерної аварії", – прокоментував Гроссі.

11:04 Згідно з даними Пентагону, в Україні перебуває 92 російські батальйонно-тактичні групи. Вони зазнали великих втрат, потерпають від великої кількості постраждалих, проте і надалі зберігають функціональність, заявив представник міністерства оборони США. У Вашінґтоні висновують, що найбільшою проблемою для росіян і далі залишається система постачання. Також Пентагон поінформував, що частина російських сил відійшла з-під Маріуполя, аби продовжити бої у напрямку Запоріжжя.

10:41 Під завалами житлового будинку в Києві після ракетної атаки росіян виявили тіло людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Раніше він інформував, що після вибухів чотирьох людей шпиталізували. Будинок був новим і малозаселеним; усередині перебувало небагато людей.

10:23 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 23,0 тис. осіб, танків – 986 од., бойових броньованих машин – 2418 од., артилерійських систем – 435 од., РСЗВ – 151 од., засобів ППО – 73 од., літаків – 189 од., гелікоптерів – 155 од., автомобільної техніки – 1695 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 од., спеціальної техніки – 31 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 16 од., бойових броньованих машин – 29 од., артилерійських систем – 4 од., автомобільної техніки – 7 од., літаків – 2 од., засобів ППО – 1 од., БПЛА – 14 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

82% танків (з них 11,0% за минулий тиждень),

83% бойових броньованих машин (з них 7,3% за минулий тиждень),

27% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

57% літаків (з них 3,6% за минулий тиждень),

65% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

10:08 Британська розвідка зазначає, що бої за Донбас залишаються стратеґічною метою росіян. Армія Росії жадажає встановити цілковитий контроль над Донецькою та Луганською областями. Найважчі бої йдуть у районах Лисичанська та Сіверськодонецька; противник просувається від Ізюма на південь до Слов'янська. "Через сильний спротив України територіальні здобутки Росії є обмеженими і досягаються коштом значних втрат для російських військ", – йдеться у зведенні.

09:38 Керівник компанії SpaceX Ілон Маск відправив Україні станції Tesla Powerwall із сонячними панелями та системи збереження енергії. Їх передали амбулаторіям у Бородянці та Ірпені. "Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", – прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..

09:11 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що минулої доби позиції наших військ на Донбасі зазнали дев'яти атак. Українські сили провадять маневрену оборону.

Росія не припиняє ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною. На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках. На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії. На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу “Азовсталь”. На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом. За попередню добу Українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

08:50 ОБСЄ прийняла формальне рішення завершити Спеціальну моніторингову місію в Україні. Це рішення ухвалили через відсутність консенсусу щодо продовження мандату СММ – а конкретно, через бойкот Росії. "Це нелегке рішення. Ми розглянули всі можливі варіанти політичного діалогу з державами-учасницями для поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишила нам інакшого вибору", – прокоментував чинний голова ОБСЄ міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

08:11 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай поінформував: росіяни вчинили декілька спроб штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного. "Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", – повідомив Гайдай.

00:45 Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ООН під силу провести евакуацію людей із Маріуполя. "На переговорах багато уваги ми приділили тому, як врятувати наших людей із Маріуполя. Вважаю, що з допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію. Україна готова до цих кроків. Але потрібно також, щоб і російська сторона поставилася до цього питання без цинізму та реально виконувала те, про що говорить. У Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь... Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій... А отже, це вимагає відповідної потужної реакції", – заявив Зеленський.

00:27 Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заскочений тим, що Росія обстріляла Київ у той час, коли там за кілька кілометрів від місця атаки перебував він. Про це повідомив журналіст BBC Бен Браун, котрий записував із Гутеррішем інтерв'ю. "Генеральний секретар ООН сказав, що він шокований тим, що Росія здійснила ракетного удару по Києву в той час, поки він відвідує місто для переговорів із Президентом Зеленським", – написав Браун. Він нагадав, що українська сторона назвала ракетну атаку "поштівкою" для Гутерріша із Москви.