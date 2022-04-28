У Львові збирають продукти для 24-ої механізованої бригади. Потрібна допомога.

Сьогодні, 28 квітня, у львівській церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці, що на вул. Чукаріна, 5, відбудеться збірка для потреб військових 24-ої Окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Людей просять приносити висококалорійні та довготривалого зберігання продукти,повідомляють у храмі.

 

 

Продукти збиратимуть з 10:00 до 20:00.

 

Серед потреб: консерви в бляшаній тарі, кава, чай, цукор, печиво, макарони, крупи, консервація, спеції, вода, олія, мед, сухофрукти (фініки, курага, фундук), сухе та згущене молоко, шоколад, цукерки.

 

Також просять приносити побутову хімію та шкарпетки.

 

Разом із продуктами військовим 24-ої бригади передадуть два тепловізори, які вже придбали.

 

 

 

28.04.2022

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