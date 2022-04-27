За два місяці війни сили ППО на Львівщині збили 20 крилатих ракет.

За два місяці війни сили протиповітряної оборони (ПК "Захід" Повітряних Сил ЗСУ) збили на Львівщині 20 ракет та 10 безпілотних літальних апаратів, повідомив нині на прес-конференції голова Львівської ОВА Максим Козицький. Детальнішу інформацію має надати згодом військове керівництво.
Зокрема, за відповідними повідомленнями Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ:
25 квітня знищено крилату ракету, спрямовану на станцію "Красне"
16 квітня знищено 4 крилаті ракети, запущені з винищувачів, що вилетіли з аеродрому Барановичі;
5 квітня було уражено 4 крилаті ракети біля Радехова (три знищено, четверта – пошкоджена)
28 березня було збито 3 ракети над Золочівщиною та 2 – близько 30 км від Львова.
26 березня було збито кілька ракет, випущених по Львову з акваторії Чорного моря;
18 березня було збито 2 ракети, ймовірно Х-555, запущених із акваторії Чорного моря на авіаремонтного заводу на Скнилові.
13 березня – кілька ракет було збито під час повітряної атаки на Яворівський полігон.
Разом з цим, біля двох десятків крилатих ракет силам протиповітряної оборони знешкодити не вдалося:
25 квітня: внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне»;
18 квітня: було чотири удари по Львову (три – по об‘єктах військової інфраструктури, один – по цивільній СТО, семеро людей загинуло)
26 березня: з більше сорока ракет, випущених по Львову з акваторії Чорного моря 2 ракети влучили в нафтобазу і 3 – на територію заводу оборонної структури у Львові;
18 березня: 4 ракети вибухнули в районі авіаремонтного заводу на заході Львова;
13 березня: 8 ракет з тридцяти, випущених з літаків, що вилетіли із Саратова, вцілили у Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині (загинуло 35 людей);
24 лютого: були обстріляні військові частини в Новому Калинові та Кам'янці-Бузькій.
Максим Козицький вкотре нагадав про необхідність йти в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги і додав:
27.04.2022
"Щоб уважні цивільні люди могли теж зробити свій внесок у перемогу України над окупантом, а також на запит сил ППО, Львівська обласна військова адміністрація спільно з IT-фахівцями розробила для Telegram чат-бот «Шось летить». Через цей чат-бот можна повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак)"