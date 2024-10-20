Німеччина й Україна підписали угоду про посилення української системи ППО.

До проєкту підключаться ще чотири країни: Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

 

 

Міністри оборони України та Німеччини Рустем Умєров та Борис Пісторіус підписали угоду про негайні дії щодо посилення системи протиповітряної оборони України. Про це повідомляється на офіційній сторінці німецького міністерства оборони в соцмережі Х. Документ був підписаний на марґінесі зустрічі очільників військових відомств країн G7, яка проходила в Неаполі.

 

У повідомленні міністерства оборони ФРН вказується, що угода, укладена в рамках ініціативи Берліна «Негайної дії протиповітряної оборони» (Immediate Action on Air Defense – IAAD), дозволить Німеччині спільно з партнерами прискорити закупівлі систем ППО для Києва.

 

Рустем Умєров, своєю чергою, заявив, що до проєкту незабаром долучаться ще чотири країни: Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. «Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески до спільних проєктів або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення можливостей ППО Збройних Сил України», – написав український міністр на своїй сторінці у Facebook. Він висловив подяку Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за суттєвий внесок у безпеку України.

 

Раніше цього тижня повідомлялося, що Німеччина передала Україні дві системи ППО: середньої дальності IRIS-T SLM та малої дальності IRIS-T SLS.

20.10.2024

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