Протест українських професорів

Про расистські та антиукраїнські заяви міністра закордонних справ Австрії Алєксандра Шалленберґа

Заяви міністра закордонних справ Австрії пана Алєксандра Шалленберґа у виступі на 14-му саміті европейських медіа в Лех-ам-Арльберзі викликають обурення і осуд. Головними мотивами цього спічу є приховані наративи російського нацизму Владіміра Путіна про те, що не варто пропонувати Україні членство в Евросоюзі.

У висловлюваннях пана міністра закордонних справ Шалленберґа прозвучали нотки, які можна сприймати як прояви імперської зверхньости та расизму щодо українців. Цинічно, брутально і облудливо звучать слова пана міністра: “Ми експортуємо наш західний спосіб життя”. Власне ми, професори різних університетів Европи та України, прямі нащадки підданців Габсбурзької монархії, маємо право заявити, що ми, українці Галичини й Буковини, також є повноправними представниками і спадкоємцями західної, зокрема й австрійської культури і нашого, західного способу життя.

Ми жили в політичному і культурному просторі Австрійської монархії сто п’ятдесят років; ми й нині, попри часи десятиліть російської окупації, є невідлучною її частиною.

Наші діди і прадіди були народжені в Австро-Угорській монархії, навчалися в школах і університетах Відня, Львова, Чернівців, були професорами в університетах Австрії та Европи. Ми, українці, своєю працею фінансували культуру, мистецтво, розкіш Відня, ми творили мілітарну й наукову міць Австрії, її культурний, мистецький, суспільно-економічний поступ.

Українці Галичини і Буковини воювали і клали свої життя за інтереси Австрії. Дозволимо собі нагадати, що свідченням цього є чи не найпопулярніша сьогодні пісня в світі, символ боротьби української европейської нації проти російських окупантів: «Ой, у лузі, червона калина». Вона була неформальним гимном Леґіону Українських Січових Стрільців – однієї з військових частин Австро-Угорської монархії.

Нам, українцям, не потрібно експортувати західну культуру. Західна культура – це ми.

Проросійські нацистські і расистські наративи у риториці міністра закордонних справ Австрії є неприпустими в сучасній культурній Европі.

Ігор Набитович, професор, доктор філологічних наук (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, Польща), доктор філософії Українського Вільного Університету в Мюнхені.

Іван Монолатій, професор, доктор політичних наук, (Прикарпатський національний університет), доктор філософії Українського Вільного Університету в Мюнхені.

Борис Бунчук, професор, доктор філологічних наук (Чернівецький національний університет), декан Філологічного факультету Чернівецького університету.

Володимир Антофійчук, професор, доктор філологічних наук (Чернівецький національний університет).

Василь Гулай, професор, доктор політичних наук (Національний університет «Львівська політехніка»).

Мирослав Дністрянський, професор, доктор географічних наук, (Львівський національний університет), доктор суспільно-економічних наук Українського Вільного Університету в Мюнхені.

Володимир Великочий, професор, доктор історичних наук, (Прикарпатський національний університет), декан Факультету туризму Прикарпатського національного університету.

Ольга Деркачова, професорка, докторка філологічних наук (Прикарпатський національний університет).

Сергій Адамович, професор, доктор історичних наук (Прикарпатський національний університет).

Сергій Дерев’янко, професор, доктор політичних наук, (Прикарпатський національний університет).

PROTEST OF UKRAINIAN PROFESSORS

Racist and anti-Ukrainian claims of Alexander Schallenberg, a foreign affairs minister of Austria

Statements of Mr. Alexander Schallenberg, a minister of foreign affairs of Austria, during report on the 14th summit of European media in Lech am Arlberg cause outrage and condemnation. The main motives of this speech are the hidden narratives of Vladimir Putin's Russian Nazism that Ukraine should not be offered membership in the European Union.

Mr. Schallenberg's remarks contained notes that could be seen as manifestations of imperial arrogance and racism against Ukrainians. The words of the Minister sound cynical, brutal and deceptive: "We export our Western way of life". In fact, we are professors of various universities in Europe and Ukraine, direct descendants of the Habsburg monarchy, and we have the right to say that we, Ukrainians of Galicia and Bukovina are also full representatives and inheritors of Western (including Austrian) culture and our Western way of life.

We have lived in the political and cultural society of the Austrian monarchy for one hundred and fifty years; we are still an integral part of it, despite decades of Russian occupation.

Our grandfathers and great-grandfathers were born in the Austro-Hungarian monarchy, studied at schools and universities in Vienna, Lviv, Chernivtsi, they were professors Austrian and European universities. We, Ukrainians, financed the culture, art, luxury of Vienna with our work, we created the military and scientific power of Austria, its cultural, artistic, socio-economic progress.

Ukrainians of Galicia and Bukovina fought and laid down their lives for the interests of Austria. Let us remind ourselves that this is evidenced by perhaps the most popular song in the world today, a symbol of the struggle of the Ukrainian European nation against the Russian occupiers: "Oh, the Red Viburnum in the Meadow". It was the informal anthem of the Legion of the Ukrainian Sich Riflemen – one of the military units of the Austro-Hungarian monarchy.

We, Ukrainians do not need to export Western culture. We are Western culture.

Pro-Russian Nazi and racist narratives in the rhetoric of the Austrian Foreign Minister are unacceptable in modern cultural Europe.

Ihor Nabytovych, Professor, Doctor of Philological Sciences (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Doctor of Philosophy of the Ukrainian Free University in Munich.

Ivan Monolatii, Professor, Doctor of Political Sciences (Precarpathian National University), Doctor of Philosophy of the Ukrainian Free University in Munich.

Borys Bunchuk, Professor, Doctor of Philological Sciences (Chernivtsi National University), Dean of the Faculty of Philology, Chernivtsi University.

Volodymyr Antofiichuk, Professor, Doctor of Philological Sciences (Chernivtsi National University).

Vasyl’ Hulai, Professor, Doctor of Political Sciences, (Lviv Polytechnic National University).

Myroslav Dnistrianskyi, Professor, Doctor of Geographical sciences (Lviv National University), Doctor of Socio-Economic Sciences of the Ukrainian Free University in Munich.

Volodymyr Velykochyi, Professor, Doctor of Historical Sciences (Precarpathian National University).

Olha Derkachova, Professor, Doctor of Philological Sciences (Precarpathian National University).

Serhiy Adamovych, Professor, Doctor of Historical Sciences (Precarpathian National University).

Serhiy Derevianko, Professor, Doctor of Political Sciences, (Precarpathian National University).