Обстріляно 5 залізничних станцій в центрі і на заході України.

Сьогодні вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та заході України, є травмовані, — повідомив керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні ранком протягом години під обстріл попали 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Постраждалі є, деталі виясняємо. Буду інформувати", — написав він.

У зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.

Поїзди, що прямують вказаними ділянками, затримано, час затримки та перелік рейсів буде повідомлено окремо.