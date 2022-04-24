Штат Західна Вірджинія надасть Україні військову техніку.

Йдеться про бронетранспортери M-113 американського виробництва.

 

 

Американський штат Західна Вірджинія планує надіслати до України військову техніку. Про це повідомила інформаційна аґнгція Associated Press. Губернатор штату Джим Джастіс (Jim Justice) оголосив, що Національна гвардія Західної Вірджинії, зокрема, передасть українським Збройним Силам бронетранспортери.

 

Згідно з офіційною інформацією, штат Західна Вірджинія відправить до України на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113. Їхня кількості наразі не розголошується. Це броньовані автомобілі, які використовуються для переміщення вояків, забезпечуючи їхній захист від вогню зі стрілецької зброї.

 

«Відправкою цієї бронетехніки до України ми долучаємося до інших штатів у цій справі. Ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам важливу опору для захисту своєї батьківщини від аґресії», – йдеться у заяві губернатора.

 

Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також звернувся до Асоціації роздрібних продавців Західної Вірджинії з проханням, аби вони прибрали вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.

24.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Обличчя «большой страны»: російський павільйон Венеційської бієнале
Наталія ФЕДОРИШИН
Історія про будівництво російського павільйону за гроші українця та конфузи, з цим пов'язані. В ній єство росіян всіх часів
22.04.22 | | Минуле
Відбудова України: не піти шляхом модерністів
Йен ҐЕЛ
Зараз є той момент, коли можна переосмислити міське планування, аби майбутнє стало кращим за минуле й Україна перетворилась на одну з найкомфортніших країн для життя.
21.04.22 | | Україна
Моє відчуття війни
Ігор Новицький
Кожен випадок лікування бойової травми очей залишає незгоєне враження. Але є кілька випадків, які ніколи не забудуться
21.04.22 | | Галичина
Орда? Ні, гірше орди
Юрій Винничук
Світ зараз жахається поведінки московитів на окупованих теренах. Але насправді світ давно знав, хто вони такі. Безліч іноземців давно вже все описали
20.04.22 | | Дискурси
Україна скористається із ленд-лізу
Володимир В'ятрович
Як і вісім десятиліть тому, ця допомога може відіграти переломну роль у війні з нацистським режимом. Цього разу – російським нацистським. 
20.04.22 | | Україна
Дерусифікація свідомості
Тарас Радь
Українська нарація міського простору: відповідь на критику Івана Сварника пропозиції з дерусифікації урбанонімів Львова
20.04.22 | | Галичина
Діти війни
Андрій ЛЮБКА
Їм страшно, їм боляче, їм самотньо. Навіть тим, які ще не вміють говорити, бо вони вже всмоктали тривогу з молоком матері
19.04.22 | | Дискурси
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.