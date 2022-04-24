Штат Західна Вірджинія надасть Україні військову техніку.

Йдеться про бронетранспортери M-113 американського виробництва.

Американський штат Західна Вірджинія планує надіслати до України військову техніку. Про це повідомила інформаційна аґнгція Associated Press. Губернатор штату Джим Джастіс (Jim Justice) оголосив, що Національна гвардія Західної Вірджинії, зокрема, передасть українським Збройним Силам бронетранспортери.

Згідно з офіційною інформацією, штат Західна Вірджинія відправить до України на запит її Міністерства оборони бронетранспортери M-113. Їхня кількості наразі не розголошується. Це броньовані автомобілі, які використовуються для переміщення вояків, забезпечуючи їхній захист від вогню зі стрілецької зброї.

«Відправкою цієї бронетехніки до України ми долучаємося до інших штатів у цій справі. Ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам важливу опору для захисту своєї батьківщини від аґресії», – йдеться у заяві губернатора.

Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також звернувся до Асоціації роздрібних продавців Західної Вірджинії з проханням, аби вони прибрали вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.