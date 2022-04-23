Російська влада легалізувала контрабанду.

Таким чином в Росії намагаються обходити санкції на імпорт західних товарів.

 

 

Міністерство промисловості та торгівлі Росії підготувало список продукції, яку пропонується ввозити до Росії у межах «паралельного імпорту», тобто без дозволу правовласника. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на наказ Мінпромторгу РФ.

 

Російське відомство запропонувало продавати без дозволу правовласника понад 50 груп товарів понад двох сотень брендів. Суттєве місце у списку зайняли автомобільні марки, у тому числі Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer. До списку також увійшли двигуни, Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Michelin, Goodyear Continental, Bridgestone.

 

Також Міністерство запропонувало дозволити паралельний імпорт на телефони та техніку Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, побутову техніку Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, ігрові приставки PlayStation, X-Box, Nintendo.

 

У переліку згадується обладнання для видобутку корисних копалин, електроенергетики, залізничного та судноплавного транспорту, сільського господарства, лісопереробки та інших галузей.

 

Всі зазначені товари заборонено експортувати до Росії у рамках санкцій, накладених на країну-аґресора за вторгнення в Україну.

23.04.2022

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