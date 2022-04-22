У Коломиї на дві ночі скасували світломаскувальний режим.

У ніч з суботи на неділю та з неділі на понеділок у Коломийській громаді працюватиме вуличне освітлення. Це необхідно, щоб забезпечити правопорядок у місті та селах, - повідомили у Коломийській міській раді.

 

"Поставтесь із розумінням до цього рішення, адже це необхідно для нашої безпеки", - йдеться у повідомленні.

 

 

Нагадаємо, що на Великдень у Івано-Франківській області змінено тривалість комендантської години:

- У ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23:00 по 6:00.

- У ніч з 23 на 24 квітня комендантська година триватиме з 23:00 по 5:00.

 

Правоохоронці у ці дні працюватимуть у посиленому режимі.

22.04.2022

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