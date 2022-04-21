Четвер 21 квітня

Олександр Ірванець

 

Попіл і кров Маріуполя

Всім морем Азовським не змить.

У разі влучання “Тополя”

Все зникне в єдину мить.

 

Й довіку на нас їм дивитися

З підземних сховищ-печер.

А хлопцям ніде й помитися

У цей Пречистий Четвер.

 

І смокче цей біль невитравний:

Що їм готує майбуть?

Зраду і суд неправедний,

І на Голгофу путь?

 

А в іншому підземеллі

Десь лисий сидить Сатана,

Що страх наш і наші болі

Зі смаком жере-намина.

 

Довкруг упирів когорта,

Від крові вже п’яна у дупель.

Та кісткою поперек горла

Стоїть їм наш Маріуполь!

 

Тримаються хлопці красиво,

Хоч біль нароста й нароста.

Який европейський Симон

Поможе нам нести хреста?

 

Цього не втямить зроду

Клятий московський смерд.

Ми тут стаємо справжнім народом

І попираємо смерть!

 

 

21.04.2022

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