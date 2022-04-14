Івано-Франківськ готовий прийняти ще 100 тисяч переселенців.

На тлі загострення ситуації на сході України і закликів влади до місцевих мешканців евакуюватися Івано-Франківськ заявляє про готовність прийняти ще переселенців. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що місто переповнене, але новоприбулим не відмовлятимуть.

«У місті вже живуть близько 33 тисяч зареєстрованих офіційно переселенців, а реально їх тисяч 45. Зрозуміло, що прийняти додаткову кількість буде досить проблематично, але в короткостроковій перспективі ми готові. Тобто у нас є школи, певна кількість матраців, логістика краща, ніж це було в перші тижні. Ну і ще ми ж бачимо, що мешканці Києва, Київської, Чернігівської, Сумської областей поступово повертаються додому», – сказав він.

Зазначимо, що кількість власного населення в Івано-Фраківську до війни становила 240 тисяч осіб. Це означає, що тепер людей в місті стало майже на 20% більше.

Марцінків переконаний, що місто впорається, хоча буде складно.

«Вважаю, що взагалі рішення про евакуацію людей із Донецької, Луганської областей є правильним і вчасним, тому що дуже важко воювати, коли під боком купа цивільного населення. Ми зі свого боку намагатимемося дати прихисток людям. Дуже багато переселенців вже навіть знайшли роботу в Івано-Франківську», – зазначив мер.

За його словами, Івано-Франківськ може ще прийняти десь до 100 тисяч осіб, задіюючи школи та дитячі садочки.

«Але це критична цифра для інфраструктури Івано-Франківська», – підкреслив Марцінків.

Нагадаємо, що найбільшу серед усіх міст Галичини кількість вимушених переселенців за час війни прийняв у себе Львів. За даними міського голови Андрія Садового, число новоприбулих до Львова становить близько 200 тисяч людей. Це означає, що зараз у Львові мешкає майже 1 мільйон людей.