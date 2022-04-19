В Івано-Франківську діють крамнички безкоштовного одягу.

 

В Івано-Франківську діє безкоштовна крамничка одягу та побутових речей від БО “Час добра та милосердя” за адресою вул. Стуса 37б. У крамничці малозабезпечені сім'ї як з області, так і переселенці можуть отримати необхідний одяг, взуття, їжу, господарські товари, іграшки для дітей, а навіть меблі. 

 

 

“БО "Час добра та милосердя" діє вже три роки. Наша організація співпрацює з службою у справах дітей та соціальною службою, які дають нам інформацію про сім'ї, що потребують допомоги: продуктів харчування, ліків, коштів на лікування, одягу. Ми знайомимось з сім'єю самостійно та допомагаємо. Також  співпрацюємо з Обласною дитячою лікарнею, де опікуємось відділом з недоношеними та покинутими дітьми. В основному наша робота спрямована на допомогу багатодітним, малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми інвалідами. Практично всі батьки дітей інвалідів з міста приходять до нас, щоб отримати спеціальне харчування для своїх дітей, ліки чи одяг. 

 

Отримати будь-яку допомогу у нашій крамничці можна абсолютно безкоштовно. Якщо сім'я не перебуває під супроводом соціальних служб, ми проводимо з нею базову розмову, відвідуємо її дім та дізнаємось, чи справді є необхідність збору коштів чи надання фінансової допомоги. Якщо сім'я мешкає в Івано-Франківській області – їдемо в село, дізнаємось про ситуацію в сім'ї від старости села та сусідів”, – каже засновниця благодійної організації Наталія Іващенко-Федик. 

 

БО “Час добра та милосердя” отримує допомогу від всіх, хто бажає допомогти – приносити допомогу можна в соціальну крамничку (Стуса, 37б), а дізнатися про потреби на FB-сторінці організації.

 

“Відколи місто та область наповнюється внутрішньо переміщеними особами з інших міст України, наші волонтери формують для сімей-переселенців з дітьми базові пакети необхідних речей: підгузки, суміш, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, які, крім одягу, переселенці можуть отримати в крамничці безкоштовно. Також у співпраці з соціальними службами розвозимо зібрані необхідні речі по селах Івано-Франківської та Тернопільської областей, де вже старости сіл роздають цю гуманітарну допомогу нужденним”, – розповідає Наталія Іващенко-Федик. 

 

 

Крім цього, в Івано-Франківську нещодавно відкрили магазин безкоштовного одягу. Люди з інших регіонів, які знайшли тимчасовий прихисток в Івано-Франківську, та місцеві жителі можуть безкоштовно обрати собі одяг у хабі "СпівДія. Одяг". Розташований він на вулиці Бельведерській, 21. "СпівДія. Одяг" – це благодійний проєкт, створений у межах спільної державної та волонтерської ініціативи "СпівДія", яка координує надання гуманітарної допомоги. Усі, хто має потребу, можуть приходити до магазину і безкоштовно обрати одяг для дітей чи дорослих.

 

Для того, щоби скористатися послугами магазину, потрібно в ньому зареєструватися. Завдяки реєстрації волонтери зможуть відстежувати, кому саме і скільком людям уже допомогли. А також це дозволить уникнути перепродажу благодійної допомоги.

19.04.2022

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