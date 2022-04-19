Ще одна релігійна громада вийшла з підпорядкування московського патріархату.

Йдеться про громаду церкви Святого апостола Андрія Первозваного, що у селі Сеньківське Яблуницького старостинського округу Білоберізької тергромади. Ключі від церкви добровільно приніс у сільську раду власник землі, на якій споруджено храм, – повідомив місцевий журналіст Роман Клим івано-франківського видання "Галицький кореспондент".

 

 

Церковця, відтак, перейшла під юрисдикцію ПЦУ, тут уже відправили перший український молебень. Служили священники з черемошнянського храму та з Устерік. Незабаром правлячий архієрей єпископ Юліан призначить у високогірному селі нового священника.

 

Роман Клим повідомляє, що "московські попи не служили у Сеньківському від перших днів вторгнення Росії в Україну. Храм був зачинений. Очевидно, аж тепер духівник і парафіяни, можливо, усвідомили, що грали на руку агресору".

 

“Зрештою, інакше і не могло статися. Адже неподалік церкви розкинувся славнозвісний присілок Вільшєнський, де відбувся історичний бій вояків УПА, навколишні ліси ховали борців за волю України… Тож присутність на цих теренах московського духу була неприпустима”, – додає Клим.

 

19.04.2022

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