55-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:08 Сейм Литви заборонив публічну демонстрацію георгіївської стрічки та символів російської війни проти України – знаки "Z", "V" та інші. За порушення заборони накладатиметься штраф розміром у €300-700 для приватних осіб, а для юридичних – до €1,5 тис.

15:50 ЄС покриє більшу частину витрат на повоєнне відновлення України, пише Bloomberg. Для цього буде створено трастовий фонд солідарності, що профінансує інвестиції та реформи за погодженням з урядом України. Сумарний обсяг фонду поки що невідомий, оскільки війна ще не закінчилася, проте йдеться про сотні мільярдів євро.

15:39 Україна і Росія провели обмін полоненими. Як повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук, українській стороні вдалося повернути 60 військовослужбовців, зокрема, 10 офіцерів. Також додому їде 16 цивільних осіб.

15:05 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув із візитом до Львова. Голова польського уряду відвідав мешканців модульного містечка у Львові, де наразі зареєстровано 250 українців. Пізніше делеґація РП із українськими колегами провідав у шпиталі українців, які постраждали від російських обстрілів, зокрема, військовиків, поінформував голова Львова Андрій Садовий. Моравецький виявив бажання придбати для лікарні МРТ-апарат.

14:40 Міністерство культури та інформаційної політики України із Державною службою з етнополітики та свободи совісті закликали українців зважати на те, що на Великдень належить дотримуватися обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години: "Це важливо для безпеки!". Державні служби заохочують вірян приєднатися до Великодніх служб дистанційно завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн.

14:17 Німецька компанія Henkel, котра виробляє косметику та побутової хімію, вкінці другого місяця війни Росії проти України такий прийняла рішення припинити свою діяльність на території РФ. "Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів", – повідомили німці.

13:50 Міністр оборони РФ Сєрґєй Шойґу заявив, що Росія "послідовно" виконує "план звільнення" на території українських Донецької і Луганських областей. Він вважає, що обсяги постачання західних озброєнь Україні провокують "київський режим" продовжувати воювати.

13:09 Уночі в Мукачеві на центральній площі міста демонтували обеліск, встановлений на честь радянської воєнщини. "Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими на такий тип робіт організаціями почнуться наступного тижня", – поінформували у міській раді.

12:54 Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що РФ розпочинає "наступну стадію воєнної операції".

12:29 Американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" вважає, що новий наступ росіян на Донбасі "навряд чи буде значно успішнішим, ніж попередні наступи", але російські війська можуть "досягти обмежених успіхів". Російські війська не взяли "оперативної паузи", необхідної для відновлення та належної інтеграції підрозділів, які зазнали втрат і були виведені з північного сходу України, повідомлення про катастрофічно низький моральний дух Росії та тривалі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням свідчать про те, що ефективна бойова міць російських підрозділів на сході України становить лише невелику частину їхньої чисельності на папері. Хоч російські війська можуть виснажувати українські позиції за допомогою "великої концентрації вогневої сили та більшої чисельності", великий успіх російського наступу залишається вкрай малоймовірним. Українські ж контратаки на південний схід від Харкова, ймовірно, змусять російські сили відволікти деякі підрозділи, призначені для Ізюмського наступу, але навряд чи зможуть найближчими днями повністю розірвати російські лінії комунікації на північ від Ізюма.

12:11 Українські десантники знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ої Омсько-Новобузької мотострілецької бригади з міста Томськ. Успішна атака відбулася кілька днів тому "у районі інтенсивних боїв". Її подробиці не розголошуються. Нині командування Десантно-штурмових військ оприлюднило фотографії документів, вилучених у переможених росіян.

11:41 Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс написала у twitter: "Битва за Донбас розпочалася. Україна не бореться за те, щоб забрати територію у Росії. Україна бореться за право мирно жити на власній землі. Україна бореться за право жити”.

11:07 Слідчі Державного бюро розслідувань завершили документування злочинів російської армії в Ірпені, Бучі та інших поселеннях біля Києва. Правоохоронці виявили докази злочинів проти людяності – використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення тощо.

10:23 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 20,8 тис. осіб, танків – 802 од., бойових броньованих машин – 2063 од., артилерійських систем – 386 од., РСЗВ – 132 од., засобів ППО – 67 од., літаків – 169 од., гелікоптерів – 150 од., автомобільної техніки – 1495 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 од., спеціальної техніки – 27 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 12 од., бойових броньованих машин – 22 од., артилерійських систем – 5 од., РСЗВ – 2 од., автомобільної техніки – 8 од., літаків – 2 од., гелікоптерів – 3 од., БПЛА –3 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

67% танків (з них 5,3% за минулий тиждень),

71% бойових броньованих машин (з них 3,4% за минулий тиждень),

24% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

51% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

62% гелікоптерів (з них 2,9% за минулий тиждень).

10:17 США уважно вивчають питання можливого оголошення Росії країною - спонсором тероризму, заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, додавши: "Якщо це буде можливо за законом і якщо це буде ефективно та доречно, ми це застосуємо"

10:15 Попри заперечення Росії США продовжать надавати Україні військову допомогу, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання щодо вимоги Росії припинити постачання озброєнь в Україну: "Я не збираюся спекулювати на порожніх погрозах чи погрозах президента Путіна чи російського керівництва"

10:12 Росія відмовилася ініціювати міжнародне розслідування вбивств мирних жителів у Бучі, заявив директор департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Пьотр Іллічов, – бо, за його словами, вона сумнівається у неупередженості слідства. Раніше прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков заявляв, що Росія виступає за обговорення подій у Бучі "на максимально високому рівні" – у Раді безпеки ООН.

10:09 Американські військові експерти вважають, що на сході України триває підготовка до масштабного наступу російських військ, пише The New York Times. Представник Пентагону Джон Кірбі також назвав активність, що посилилася, лише створенням умов для початку операцій, які ще тільки чекають.

Перекидання сил в Україну ще триває, і "наземні пересування, що спостерігаються у понеділок, не відповідали очікуваному великомасштабному наступу", повідомив виданню український військовий. Як вважають аналітики, частина обстрілів була спрямована на те, щоб не дати українським частинам покинути Харків та інші міста та не допустити перекидання підкріплення на Донбас, на який буде спрямований основний удар.

Наступ може розпочатися найближчими днями. Експерти також вважають, що Росія, хоч і має більший потенціал, але може розтратити його на Донбасі. "Я думаю, за будь-якого результату Донбасу російська армія буде вичерпана. Наступ буде менш рішучим, ніж зараз здається", – пояснив Майкл Кофман, шеф відділу російських досліджень інституту CNA.

10:07 Цієї ночі росіяни суттєво посилили обстріли Луганщини з усіх видів озброєння, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. З його слів, російська армія намагалася прорватися у Попасній та Рубіжному – але без успіху.

09:41 Російські солдати здійснюють постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках, повідомила вранці Донецька обласна адміністрація. Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ – обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна особа, пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін. Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. "Ситуація на фронті складна, але контрольована", – прокоментували в адміністрації.

09:24 Росіяни обстріляли із реактивних систем залпового вогню Криворізький район – Зеленодольськ, Марʼянське, Велику Костромку. "Є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора. Жертв немає", – повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

08:49 Генеральний штаб ЗСУ інформує: російська армія проводить наступ уздовж всієї лінії зіткнення на донецькому і таврійському напрямках:

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів російської федерації. Поряд з бойовими підрозділами здійснює перекидання підрозділів забезпечення. Крім того, з метою удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки. На Слобожанському напрямку противник визначеним складом сил продовжує часткове блокування міста Харкова. За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК “Тор” до Харківської області. Водночас, у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області, для прикриття основних пунктів управління, a також тилових районів розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300. На Ізюмському напрямку ворог веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії. На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах. На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на виході до адмінмежі Херсонської області. З метою покращення тактичного положення окупанти намагаються вести наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. Противник не припиняє обстріли цивільних об’єктів у місті Миколаєві. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не фіксується. Республіка білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території. За наявною уточненою інформацією втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти. Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції". На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

08:26 Посадовець Міністерства оборони США заперечив твердження Росії, начебто під час ракетного обстрілу Львова було знищено американську зброю. "Немає жодних ознак того, що росіяни завдали удару по вмісту допомоги", – заявив він. Чиновник також спростував повідомлення РФ про те, що над Україною збито літак із озброєнням від альянтів.

01:17 Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни розпочали наступ на сході. "Зараз уже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися", – сказав Зеленський у зверненні. Президент додав, що на цьому наступі сконцентрована значна частина всієї російської армії. "Скільки б туди не зганяли російських військовиків, ми будемо боротися. Ми будемо захищатися. Ми будемо робити це щоденно. Нічого українського не віддамо", – запевнив Зеленський. Президент подякував усім українським воякам і усім героїчним містам, котрі тримають оборону. "Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", – підсумував голова держави.

00:42 В одному з храмів Неаполя в Італії вивісили "Київську Мадонну" – образ, створений художницею Мариною Соломенниковою на основі фотографії жінки із немовлям у київському метрополітені під час російських бомбардувань. Цю художню роботу вподобав і популяризував Джеймс Мартін – відомий американський єзуїт, радник Папи Римського з питань комунікації, автор численних книжок. Героїню на оригінальній фотографії звати Тетяна Блізняк.

00:04 Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що після Бучі не набирав президента РФ Владіміра Путіна на телефоні. З його слів, після звірств на Київщині війна сприймається "на іншому щаблі". Утім Макрон не виключив, що згодом таки матиме переговори з Путіним, передає Reuters.