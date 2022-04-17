Папа Франціск під час великоднього чування помолився українською.

Перед месою він зустрівся з делегацією з України, до якої входили парламентарі та мер Мелітополя.

Папа Римський Франціск під час Всеношного пасхального чування у Ватиканській базиліці Святого Петра звернувся до делегації з України, до якої входили українські депутати і 33-річний мер Мелітополя Іван Федоров, який побував у російському полоні, зі словами українською: «Христос воскрес!»

«Серед цієї темряви, яку ви переживаєте, пане міський голово, пані та панове парламентарі, у непроглядних сутінках війни та жорстокості, всі ми молимося з вами і за вас в цю ніч. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише товаришувати вам, молитися за вас і сказати: “Бадьортеся! Ми з вами!”. А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: “Христос воскрес!”», – процитував слова Понтифіка інформаційний портал Vatican News.

Згадав Папа Римський про Україну й під час самої меси. Оскільки ця літургія традиційно відправляється після настання темряви, Святіший Отець зазначив, що «воєнні ночі в Україні зорані світлими смугами смерті». «Ісусовим Воскресінням жодна ніч не буває нескінченною, і навіть у найщільнішій темряві світить ранкова зірка», – запевнив Франціск.

За даними Ватикану, близько 5500 вірян взяли участь у святковому богослужінні у базиліці Святого Петра. Службу транслювали у цілому світі приблизно 150 радіостанцій.

Ще раніше, 16 квітня, Іван Федоров разом із українським амбасадором Андрієм Юрашем побували на зустрічі з держсекретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном (Pietro Parolin). Той на початку квітня припустив можливість поїздки Папи Римського до Києва.