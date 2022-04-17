Папа Франціск під час великоднього чування помолився українською.

Перед месою він зустрівся з делегацією з України, до якої входили парламентарі та мер Мелітополя. 

 

 

Папа Римський Франціск під час Всеношного пасхального чування у Ватиканській базиліці Святого Петра звернувся до делегації з України, до якої входили українські депутати і 33-річний мер Мелітополя Іван Федоров, який побував у російському полоні, зі словами українською: «Христос воскрес!»

 

«Серед цієї темряви, яку ви переживаєте, пане міський голово, пані та панове парламентарі, у непроглядних сутінках війни та жорстокості, всі ми молимося з вами і за вас в цю ніч. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише товаришувати вам, молитися за вас і сказати: “Бадьортеся! Ми з вами!”. А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: “Христос воскрес!”», – процитував слова Понтифіка інформаційний портал Vatican News.

 

Згадав Папа Римський про Україну й під час самої меси. Оскільки ця літургія традиційно відправляється після настання темряви, Святіший Отець зазначив, що «воєнні ночі в Україні зорані світлими смугами смерті». «Ісусовим Воскресінням жодна ніч не буває нескінченною, і навіть у найщільнішій темряві світить ранкова зірка», – запевнив Франціск.

 

За даними Ватикану, близько 5500 вірян взяли участь у святковому богослужінні у базиліці Святого Петра. Службу транслювали у цілому світі приблизно 150 радіостанцій.

 

Ще раніше, 16 квітня, Іван Федоров разом із українським амбасадором Андрієм Юрашем побували на зустрічі з держсекретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном (Pietro Parolin). Той на початку квітня припустив можливість поїздки Папи Римського до Києва.

17.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Реальність війни і її фігуранти
Катерина Гладка
Жіноче самовідчуття, імпульс творити є тим тилом, в який захочеться повернутися. І якщо ми говоримо про відповідальність, то це також вона: триматися балансу, бути в порядку
15.04.22 | | Україна
Токсичне ретро (3)
Юрко Кох
Третя папка "поступівських" колажів 2007–2017 років з вдячністю Творцеві Світу, що нашим ворогам він масово і завчасно відібрав розум
15.04.22 | | Минуле
Поневолений розум
Тоні Джадт
«Його основною характеристикою поневоленого інтелектуала є страх думати самостійно». Ці слова Чеслава Мілоша далі актуальні 
14.04.22 | | Дискурси
Страх, що надає крила
Олександр АВРАМЧУК
За страхом втрати і страхом потенційної небезпеки ми здобули вміння адаптуватися до нових умов і мобілізувати наш внутрішній ресурс, виходити із зони комфорту і дозволяти собі діяти у нетиповий спосіб
14.04.22 | | Галичина
Кухня волонтерська і біженська
Юрій Винничук
Про біженців зі сходу багато чого пишеться. Та галицька кухня для них незвична
13.04.22 | | Дискурси
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22 | | Україна
Місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених…
Володимир В‘ятрович
Навіщо нам совєтський штамп «місто-герой»? Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись.
13.04.22 | | Україна
Від Владивостока до Лісабона
Олександр БОЙЧЕНКО
Європа десятиліттями вкладала в Росію астрономічні суми, щоб та будувала руzzкій мір від Владивостока до Лісабона
12.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.