Росія оголосила Бориса Джонсона та членів його уряду персонами non grata.

У Москві це пояснили ворожою позицією Великої Британії щодо Росії.

Влада Російської Федерації заборонила в’їзд на свою територію членам британського уряду, включно з прем'єрміністром Борисом Джонсоном. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

У заяві Міністерства закордонних справ РФ наголошується, що таке рішення ухвалено «у зв'язку з безпрецедентними ворожими діями уряду Великої Британії, які проявилися, зокрема, у запровадженні санкцій щодо найвищих посадових осіб Російської Федерації».

«Русофобський курс британської влади, яка ставить своїм основним завданням розпалювання негативного ставлення до нашої країни, згортання двосторонніх зав’язків практично в усіх сферах, завдає шкоди благополуччю та інтересам жителів самої Британії. Будь-які санкційні нападки неминуче вдарять по їхніх ініціаторах і отримають рішучу відсіч. По суті, британське керівництво свідомо загострює ситуацію навколо України, напомовуючи київський режим летальною зброєю та координуючи подібні зусилля з боку НАТО», – зазначається в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

Заборона на в'їзд до Росії поширюється на 13-х осіб. Окрім Бориса Джонсона та членів його кабінету, санкції зачеплять колишню прем'єрміністерку Терезу Мей (Theresa May), яка нині є депутатом Палати представників парламенту Об’єднаного Королівства, першу міністерку Шотландії Ніколу Стерджен (Nicola Sturgeon), генпрокурора Англії та Уельсу Суеллу Брейверман (Suella Braverman).

У березні Москва ввела аналогічну заборону проти президента США Джо Байдена.