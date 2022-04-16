Росія оголосила Бориса Джонсона та членів його уряду персонами non grata.

У Москві це пояснили ворожою позицією Великої Британії щодо Росії.

 

 

Влада Російської Федерації заборонила в’їзд на свою територію членам британського уряду, включно з прем'єрміністром Борисом Джонсоном. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

У заяві Міністерства закордонних справ РФ наголошується, що таке рішення ухвалено «у зв'язку з безпрецедентними ворожими діями уряду Великої Британії, які проявилися, зокрема, у запровадженні санкцій щодо найвищих посадових осіб Російської Федерації».

 

«Русофобський курс британської влади, яка ставить своїм основним завданням розпалювання негативного ставлення до нашої країни, згортання двосторонніх зав’язків практично в усіх сферах, завдає шкоди благополуччю та інтересам жителів самої Британії. Будь-які санкційні нападки неминуче вдарять по їхніх ініціаторах і отримають рішучу відсіч. По суті, британське керівництво свідомо загострює ситуацію навколо України, напомовуючи київський режим летальною зброєю та координуючи подібні зусилля з боку НАТО», – зазначається в заяві російського зовнішньополітичного відомства.

 

Заборона на в'їзд до Росії поширюється на 13-х осіб. Окрім Бориса Джонсона та членів його кабінету, санкції зачеплять колишню прем'єрміністерку Терезу Мей (Theresa May), яка нині є депутатом Палати представників парламенту Об’єднаного Королівства, першу міністерку Шотландії Ніколу Стерджен (Nicola Sturgeon), генпрокурора Англії та Уельсу Суеллу Брейверман (Suella Braverman).

 

У березні Москва ввела аналогічну заборону проти президента США Джо Байдена.

16.04.2022

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