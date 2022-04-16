52-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:00 Оперативне командування "Південь" зазначає: російські війська силкуються активізувати бойові дії і намагатимуться відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. "Наші сили готують адекватну відповідь", – запевнили у штабі.

14:31 Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про істотне збільшення фінансування військової допомоги для України. Він написав у Twitter, що в додатковому бюджеті передбачено збільшення до двох мільярдів євро коштів на так звану допомогу задля посилення безпеки. "Ці кошти переважно підуть на користь Україні", – поінформував Лінднер. Зі слів урядовця, про це ще заздалегідь попрохав кацнлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше німецький суспільно-правовий мовник ARD повідомляв, що з передбачених двох мільярдів євро військової допомоги "значно більше одного мільярда" мало піти в Україну. Українська сторона могла б використати ці кошти для "закупівлі зброї", повідомив ARD.

14:05 Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців області евакуюватися. "Ситуація загострюється, Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, стає важче пробиватися в населені пункти, щоб привезти допомогу. Доступ вже ускладнений, навіть до Кремінної. Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до, сакральної для орків дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!", – закликав голова області. Гайдай поінформував, що українська армія вдало відбиває атаки, але на тлі постійних поразок рашисти вдаються до дальніх обстрілів по цивільній інфраструктурі.

13:53 До України прибули професійні пожежні та рятувальники із США, Австралії, Німеччини та Польщі. Вони допомагатимуть українським колегам у ліквідації наслідків війни в деокупованих містах і селах. Сьогодні фахівці розпочали роботи у Бородянці, повідомили у ДСНС.

13:30 Внаслідок ракетного удару по Києву у Дарницькому районі загинула одна людина, декілька осіб отримали травми і були госпіталізовані. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. "Незважаючи на те, що наша протиповітряна оборона працює і наші військові захищають, але з усім тим вибухи були", – прокоментував Кличко. Він нагадав, що Росія погрожувала посилити ракетні атаки на Київ.

12:40 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відбув переговори із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. "Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України", – поінформував Залужний. Головнокомандувач переказав колезі актуальні потреби армії в озброєнні та боєприпасах для посилення оборонних спроможностей – аби захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії.

12:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 20,1 тис. осіб, танків – 762 од., бойових броньованих машин – 1982 од., артилерійських систем – 371 од., РСЗВ – 125 од., засобів ППО – 66 од., літаків – 163 од., гелікоптерів – 145 од., автомобільної техніки – 1458 од., кораблів /катерів – 8 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 од., спеціальної техніки – 26 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 6 од., бойових броньованих машин – 6 од., артилерійських систем – 5 од., РСЗВ – 3 од., автомобільної техніки – 15 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА – 3 од., спецтехніки – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

63% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),

68% бойових броньованих машин (з них 2,4% за минулий тиждень),

23% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

49% літаків (з них 3,3% за минулий тиждень),

60% гелікоптерів (з них 3,3% за минулий тиждень).

11:55 Міністерство оборони України закликало Чорноморський флот РФ не розпачати через затоплення крейсера "Москва". "Міністерство оборони України нагадує ВМС Росії, що Чорноморські протоки закриті лише для входу. Частина вашого флоту, яка залишається на плаву, все ще має вихід", – йдеться у твіті.

11:08 Кореспондентка італійського телеканалу RIA Лорена Б'янкетті під час інтерв'ю із Папою Римським Франциском поставила запитання: "І в цей час, Ваша Святосте, я думаю про тих, хто втікає: є ці кадри втечі українців, які змушені покинути свою землю, свої домівки, своїх близьких. Це один із останніх ексодусів, до яких ми, на жаль, вже мабуть звикли. Але в цьому випадку була конкретна реакція, щира. Питання до Вас: чи, на Вашу думку, ця реакція означає, що з'явилися тріщини в стінах байдужості, упередження до тих, хто, поранений війною, втікає з інших частин світу, чи біженці й надалі будуть поділені на ці прикрі категорії?" Відповідь Понтифіка: "Це правда. Біженці поділяються. Є перший клас, другий клас, колір шкіри, [чи] вони походять із розвиненої країни [чи] з нерозвиненої. Ми расисти, расисти ми. І це зле".

10:37 Посол Франції Етьєн де Понсен і посол Італії П’єр Франческо Дзадзо повернулися до України. Амбасади відновлюють свою роботу в Києві.

10:19 Росіяни завдали ракетного удару по Києву. Вибухи пролунали у Дарницькому районі міста. Міський голова Віталій Кличко закликав киян не поспішати повертатися до столиці.

09:42 Генеральний штаб інформує, що росіяни зосередили довкола Ізюма 22 батальйонно-тактичні групи. Не виключено, що тамтешні російські сили спробують зайти в тил українцям біля Слов'янська.

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави. Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Відзначається переміщення, імовірно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі і паливозаправники рухаються до районів завантаження. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів. Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії. В районі міста Ізюм ворогом зосереджено до 22-х батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних раніше позицій та досягнутих рубежів. З метою посилення угруповання на зазначеному напрямку відзначається розгортання додаткових підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії. Не виключається активізація дій противника на напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об’єднаних сил у районі міста Слов’янськ. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення боєприпасів. Намагається покращити тактичне положення. Продовжує обстріли на більшості напрямків. На Сєвєродонецькому напрямку значних змін в обстановці не відзначено, ворог збільшив інтенсивність вогневого впливу з метою нанесення втрат, виснаження наших військ та можливої підготовки до наступальних дій. На Попаснянському напрямку противник здійснює постійний вогневий вплив на підрозділи наших військ. Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має. В районі міста Торецьк ворог продовжує здійснювати періодичний вогневий вплив з метою виснаження наших військ. Здійснює підготовку до активізації бойових дій в районі Авдіївки. На Південнобузькому напрямку дії противника характеризувалися проведенням заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка та посилення своїх передових позицій, імовірно підрозділами мобілізаційного резерву 1-го та 2-го армійських корпусів. Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та намагатиметься відновити наступ. В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку. Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування “Калібр”, зберігається підвищений рівень загрози застосування окупантами ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак ворога, знищено три танки, один бронетранспортер, одну одиницю спеціальної техніки, два автомобілі та три артилерійські системи противника. захоплено один бронетранспортер загарбників. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.

09:17 У суботу вдосвіта підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищили чотири крилаті ракети у небі над Львівщиною, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. Обстріли здійснювалися з літака Су-35, що злетів із аеродрому Барановичі у Білорусі.

08:44 Речниця МЗС Росія Марія підтвердила автентичність звернення, що його Москва надіслала до США, зі застереженнями через постачання озброєнь Україні. Вона повідомила, що таку ж кореспонденцію отримали інші країни.

#ЦИТАТА Російська армія справді мстива, вони справді частину операції проводять емоційно. І з великою імовірністю ці рішення може приймати навіть не військова особа, а цивільна, я маю на увазі путіна. Тому що іноді немає військової доцільності в тому, що робиться. Ображеність на ті чи інші програні бої, на те, що з Київської області їх витурили, на те, що вони не можуть просунутися далі вглиб території – ця емоційна ображеність справді може мати якусь реалізацію практичну. І ми не один раз це вже бачили. З іншого боку, чого нам цього боятися, якщо в нас і так іде активна фаза війни, вони й так гатять по всьому сходу ракетами. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України

07:56 Росіяни завдали удару по інфраструктурі аеродрому в місті Олександрія на Кіровоградщині.

01:27 Ватикан провів Хресну ходу у римському Колізеї у Страсну П'ятницю, реалізувавши свою ідею з спільним триманням хреста жінками родом із України та Росії. Святий Престол погодився змінити сценарій дійства і відмовився від зачитування розважань на 13-й стації, котра згадує подію смерті Ісуса Христа. Замість заготовленої текстівки (котра включала фрагмент зі словами: "Господи, де Ти? Промов серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами й сестри, відбудувати те, що бомби хотіли би знищити") Ватикан оголосив мовчання для роздумів. У своєму кінцевому слові Папа Римський Франциск промовив: "Тримай нас за руку, як Батько, щоб ми не відверталися від Тебе; наверни наші бунтівні серця до Свого Серця, щоб що ми навчилися слідувати за замислами миру; вчини, щоб супротивники потиснути один одному руку, щоб вони могли насолоджуватися взаємним прощенням; роззброй руку брата, підняту проти брата, щоби там, де є ненависть, розквітла злагода".

00:44 Президент України Володимир Зеленський обговорив із армійським керівництвом і керівниками правоохоронних відомств становище у Маріуполі. "Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей", – повідомив Зеленський у вечірньому зверненні. З його слів, у нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України, секретар Ради національної безпеки і оборони та інші.

#ЦИТАТА Успіхи наших військовиків на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається. Росію не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. Володимир Зеленський

00:09 Чиновник Пентагону на брифінґу підтвердив, що російський крейсер "Москва" був атакований двома українськими ракетами "Нептун", повідомляє CNN.