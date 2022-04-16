В небі над Львівщиною ППО знищили чотири крилаті ракети.

Під час повітряної тривоги, оголошеної сьогодні о 05:46 і яка тривала до 07:02 мешканці Львівської області чули вибухи. Це працювали українські системи ППО, - повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

"Зранку, 16 квітня, з літаків Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети!", - уточнив він згодом.

 

За інформацією Максима Козицького, винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі, що розташований на північному сході Брестської області республіки Білорусь.

 

16.04.2022

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