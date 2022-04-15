Прекрасна росія майбутнього

Юрій Андрухович

Кілька днів тому, десь далеко на Далекому Сході, один із двійників путіна поінформував свою останню лукашенку, що в їхньої війни «благородні цілі».

 

 

Очевидно кожному: цілей у них і справді більше, ніж одна. Але мусить же серед них бути якась най-най. Найблагородніша.

 

Такою – нині вже можна сказати з певністю – є тотальне знищення українства. Ціль номер один, вершинне втілення благородної містичної душі з усіма її «чаяниями».

 

Тут, однак, на думку спадає старий Ґанді, що йому приписують афоризм, який донині серед моїх улюблених: «Найперше потурбуймося про засоби. Ціль потурбується про себе сама.»

 

Тож і я слідом за Магатмою  – не про ціль, а про засоби. Їх у мене назбирується цілий каталог, і при тому я, звичайно ж, усвідомлюю, що він далеко не остаточний. Але вже й тепер він доволі довгий, і все, що в ньому вмістилось, аж волає до умовного Нюрнберґа чи безумовної Гааґи. Й от воно:

 

масові смертельні атаки на цивільне населення зброєю невибіркової дії (бомби, ракети, снаряди), зокрема й забороненою

 

неспровоковані «безпричинні» масові розстріли

 

зґвалтування жінок, чоловіків, дітей, старих – дуже схожі на сатанинські ритуали

 

спалення  вбитих людей у спеціальних пересувних крематоріях

 

мінування об’єктів, природних теренів, громадських місць, людських тіл

 

полювання на визначених осіб за наперед сформованими критеріями, викрадення їх із подальшими катуваннями і можливими вбивствами

 

принизливе, жорстоке, нелюдське поводження з військовополоненими

 

примусове вивезення мешканців окупованих територій (масові депортації)

 

примусове розлучення дітей з їхніми родинами

 

мародерство, грабежі, крадіжки, розбій

 

нищення людських домівок, позбавлення даху над головою й елементарних умов життя

 

дикунське псування майна – як приватного, так і громадського, масовий вандалізм

 

відбирання у громадян українських паспортів та інших документів

 

змушування до рабської праці

 

насильницьке втягування мешканців окупованих територій у колабораціонізм

 

руйнування цивільної інфраструктури – свідоме, прицільне і методичне

 

приречення десятків тисяч людей на муки голоду, холоду, зневоднення, темряви

 

позбавлення десятків тисяч людей медичних засобів та можливостей лікування

 

завдання незліченних фізичних уражень та психічних травм

 

нищення архітектурних пам’яток і загалом пам’яток культури

 

нищення господарчих об’єктів – заводів, фабрик, комбінатів, нафтобаз, портів, складів, торговельних центрів і зерносховищ

 

нищення природи, її багатств, екологічних систем

 

насильницька зміна шкільних програм і заборона навчання українською мовою

 

вилучення з бібліотек із подальшою «утилізацією» українських книжок згідно зі заздалегідь укладеними чорними списками тем і авторів

 

аґресивне позбавлення українських громадян їхнього інформаційного і культурного простору

 

 

Я не маю ілюзій, ніби згадав усе, але пунктів у цьому переліку аж 25. 

 

І щоб реалізувати через Гааґу справедливе покарання за кожним із них, у нас немає іншого виходу, крім воєнної перемоги. Це без вибору. Це обов’язок. Історія людства, незважаючи на вписаний у середину минулого сторіччя нацизм, ще не знала такого катастрофічного і – головне – спланованого нагромадження найдикіших злочинів.  

 

Щоб цілковито виключити будь-яку можливість їх повторення, переговірні позиції України вже нині могли би передбачати приблизно такий превентивний пакет:

 

1. росія назавжди відмовляється від збройних сил за винятком обмеженого поліційного континґенту для забезпечення громадського порядку.

 

2. росія стає нейтральною і без’ядерною, що знаходить відображення в її новій  конституції.

 

3. росія передає державам-опікунам усі види озброєнь масового невибіркового враження і все важке озброєння.

 

4. Ґарантом безпеки росії від імені НАТО і ЄС є Україна. В разі нападу на росію третьої держави Україна зобов’язується ініціювати спеціальні консультації.

 

5. росія погоджується провести, в найстисліші строки й під міжнародним наглядом, демократичні вільні вибори, до яких не допускаються політичні партії та діячі з рашистським минулим.

 

6. росія запроваджує сувору кримінальну відповідальність за будь-яке публічне виправдання рашизму.

 

7. Україна погоджується на повернення Криму і запроваджує тимчасовий перехідний статус ОРДЛО в межах на 24. 02. 2022.

 

8. Україна також погоджується розглянути як варіант часткової репарації прийняття до свого складу Курщини, Білгородщини і Кубані.

 

9. У кожному суб’єкті федерації росія проводить референдум щодо збереження єдиного державного утворення і зобов’язується визнати рішення тих суб’єктів, які проголосують за вихід зі складу федерації.

 

10. росія беззастережно передає міжнародним судовим інституціям організаторів геноциду та їхніх поплічників.

 

11. москва припиняє бути столицею й поступово перетворюється на радіоактивну зону відчуження.

 

12. столиця росії переїздить до Тамбова (як варіанти – Саранська, Мухосранська).

 

13. росія зберігає право на обмежене й цензуроване перевидання творів Толстоєвського та інших класиків, а також на нічим не обмежену телевізійну трансляцію балету «Лебедине озеро».

 

 

15.04.2022

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