Росія застерігає США від поставок зброї Україні.

Кремль погрожує «непередбачуваними наслідками».

Росія надіслала Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з вимогою припинити озброювати Україну. Про це повідомила газета The Washington Post у п'ятницю, 15 квітня. Москва пригрозила Вашінґтону «непередбачуваними наслідками».

«Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для реґіональної та міжнародної безпеки», – йдеться у ноті. У Москві стверджують, що постачання США та НАТО «найбільш чутливих» систем озброєнь до України «підливає палива» у конфлікт.

Дипломатичне послання Москви під назвою «Про занепокоєння Росії в контексті масових поставок озброєння та військової техніки київському режиму», копію якого отримала The Washington Post, надійшов, коли президент США Джо Байден схвалив сміливе розширити обсяги озброєння, яке постачається Україні. Пакет на 800 мільйонів доларів передбачає передачу ЗСУ, зокрема, 155-мм гаубиці — поважне оновлення артилерії дальньої дії, безпілотники берегової оборони, бронетехніку, а також додаткову портативну зенітну та протитанкову зброя та мільйони боєприпасів.

Сполучені Штати також посприяли доставці до України систем протиповітряної оборони великої дальності, включно з пусковими установками С-300 російського виробництва, на яких українські війська вже пройшли навчання.

Напередодні Джо Байден зазначив, що цей пакет військової допомоги передбачатиме нові можливості, адаптовані до широкомасштабного наступу Росії на сході України.

Анонімний високопосадовець адміністрації президента США, коментуючи російське послання для The Washington Post, зазначив: «Те, що росіяни говорять нам приватно, – це те саме, що ми говорили світові публічно – що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним».

Американські експерти з питань Росії припускають, що таким чином Москва натякає, що готова нападати на конвої військових поставок ще до їхнього потрапляння на територію України. «Досі вони (росіяни – ред.) атакували склади постачання в самій Україні. Справжнє питання полягає в тому, чи їхні атаки вийдуть за рамки української території», – сказав Джордж Бібі (George Beebe), колишній директор відділу ЦРУ з аналізу Росії в та радник колишнього віцепрезидента Діка Чейні.

Віцепрезидент з досліджень Фонду Карнеґі Ендрю Вайс (Andrew Weiss), нагадав, що президент Росії Володимир Путін у своїй промові 24 лютого зранку, щойно почалося вторгнення, попередив, що західні країни зіткнуться з «наслідками, більшими за будь-які з тих, з якими ви стикалися в історії», якщо вони будуть залучені до конфлікту.

Нагадаємо, що ще місяць тому генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ, коментуючи схожі погрози Кремля, чітко заявив, що атака на конвой країни-члена НАТО вважатиметься нападом на цілий Альянс, тож вводиться в дію п’ята стаття Північноатлантичного договору про колективну оборону.