Мешканців Коломиї запрошують до обговорення ідеї перейменування вулиць.

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський звернувся до городян з проханням обговорити ідею переіменування вулиць, які зараз носять назви, пов'язані з росією.
"Насправді питання перейменування не таке просте як видається на перший погляд. Так, є назви тих вулиць, які однозначно треба змінити. Водночас є ті, чия історія переписана рашистською пропагандою, або ж їхня етнічна приналежність не є визначальним фактором діяльності. До прикладу, чи готові ми відмовитися від спадку Іллі Ріпина, якого москалі зробили Рєпіном?", - написав Богдан Станіславський у себе на fb.
Він також вважає за необхідне обговорити з громадою й варіанти нових назв вулиць. "Маємо уродженців громади - героїв, які загинули, боронячи Україну. А також маємо ще багато славетних постатей, діячів, пам'ять яких ще не увіковічнена у вулицях Коломиї та сіл", - продовжив міський голова і запропонував мешканцям громади висловити свою думку щодо перейменування через електронну форму: https://forms.gle/5QM5G6YZ1r4KiXdR8
Вулиці, перейменування яких виноситься на розгляд громади:
Коломия
вул. Андрія Сахарова - російський дисидент, засновник товариства “Меморіал”.
вул. Антона Чехова - російський письменник
вул. Героїв Бреста - на честь епізоду Другої світової війни, міфологізований у Росії
вул. Доктора Пирогова - російський науковець, основоположник військової хірургії.
вул. Івана Шарлая - на честь радянського танкіста, який загинув при в’їзді в Коломию у 1944
вул. Іллі Рєпіна - російський художник українського походження
вул. Михайла Білоскурського - уродженець Коломиї. Генерал червоної армії на далекому сході.
вул. Олександра Пушкіна - російський письменник
вул. Михайла Лермонтова - російський письменник
вул. Олександра Скрябіна - російський композитор
вул. Петра Козланюка - радянський письменник- москвофіл, публіцист, комуніст від КПЗУ
вул. Професора Філатова - російський і радянський лікар-офтальмолог
вул. Федора Достоєвського - російський письменник
вул. Перемоги - на честь перемоги СРСР в «Великій Вітчизняній Війні» (Другій Світовій Війні)
вул. Михайла Глінки - російський композитор, засновник російської класичної музики.
вул. Станіславського - російський театральний режисер
Воскресінці
вул. Олександра Пушкіна - російський письменник
вул. Сидора Ковпака - ікона радянського партизанського руху
Іванівці
вул. Чапаєва - діяч радянського партизанського руху
вул.Гагаріна - радянський космонавт
Корнич
вул. Петра Козланюка - адянський письменник- москвофіл, публіцист, комуніст від КПЗУ
вул. Перемоги - на честь перемоги СРСР в «Великій Вітчизняній Війні» (Другій Світовій Війні)
Раківчик
вул. Колгоспна - названа у зв’язку з розміщенням у с. Раківчик колгоспного господарства за часів СРСР
Шепарівці
вул. Миру - класична прикметникова назва вулиць в радянському союзі не наділених сенсом. Вартість такого «миру» ми бачимо сьогодні.
Грушів
вул. Миру
Нагадаємо, що вулиці, назви яких були пов'язані з росією, вже переіменували в Івано-Франківську. Ідею активно обговорюють у Львові та Тернополі.
14.04.2022