Мешканців Коломиї запрошують до обговорення ідеї перейменування вулиць.

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський звернувся до городян з проханням обговорити ідею переіменування вулиць, які зараз носять назви, пов'язані з росією.

"Насправді питання перейменування не таке просте як видається на перший погляд. Так, є назви тих вулиць, які однозначно треба змінити. Водночас є ті, чия історія переписана рашистською пропагандою, або ж їхня етнічна приналежність не є визначальним фактором діяльності. До прикладу, чи готові ми відмовитися від спадку Іллі Ріпина, якого москалі зробили Рєпіном?", - написав Богдан Станіславський у себе на fb.

Він також вважає за необхідне обговорити з громадою й варіанти нових назв вулиць. "Маємо уродженців громади - героїв, які загинули, боронячи Україну. А також маємо ще багато славетних постатей, діячів, пам'ять яких ще не увіковічнена у вулицях Коломиї та сіл", - продовжив міський голова і запропонував мешканцям громади висловити свою думку щодо перейменування через електронну форму: https://forms.gle/5QM5G6YZ1r4KiXdR8

Вулиці, перейменування яких виноситься на розгляд громади:

Коломия вул. Андрія Сахарова - російський дисидент, засновник товариства “Меморіал”. вул. Антона Чехова - російський письменник вул. Героїв Бреста - на честь епізоду Другої світової війни, міфологізований у Росії вул. Доктора Пирогова - російський науковець, основоположник військової хірургії. вул. Івана Шарлая - на честь радянського танкіста, який загинув при в’їзді в Коломию у 1944 вул. Іллі Рєпіна - російський художник українського походження вул. Михайла Білоскурського - уродженець Коломиї. Генерал червоної армії на далекому сході. вул. Олександра Пушкіна - російський письменник вул. Михайла Лермонтова - російський письменник вул. Олександра Скрябіна - російський композитор вул. Петра Козланюка - радянський письменник- москвофіл, публіцист, комуніст від КПЗУ вул. Професора Філатова - російський і радянський лікар-офтальмолог вул. Федора Достоєвського - російський письменник вул. Перемоги - на честь перемоги СРСР в «Великій Вітчизняній Війні» (Другій Світовій Війні) вул. Михайла Глінки - російський композитор, засновник російської класичної музики. вул. Станіславського - російський театральний режисер Воскресінці вул. Олександра Пушкіна - російський письменник вул. Сидора Ковпака - ікона радянського партизанського руху Іванівці вул. Чапаєва - діяч радянського партизанського руху вул.Гагаріна - радянський космонавт Корнич вул. Петра Козланюка - адянський письменник- москвофіл, публіцист, комуніст від КПЗУ вул. Перемоги - на честь перемоги СРСР в «Великій Вітчизняній Війні» (Другій Світовій Війні) Раківчик вул. Колгоспна - названа у зв’язку з розміщенням у с. Раківчик колгоспного господарства за часів СРСР Шепарівці вул. Миру - класична прикметникова назва вулиць в радянському союзі не наділених сенсом. Вартість такого «миру» ми бачимо сьогодні. Грушів вул. Миру

Нагадаємо, що вулиці, назви яких були пов'язані з росією, вже переіменували в Івано-Франківську. Ідею активно обговорюють у Львові та Тернополі.