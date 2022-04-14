У Тернополі переіменують щонайменше 10 вулиць.

Тернопільська міська влада відреагувала на петицію «Знесення об'єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов'язані з пропагандою російської культури», й повідомила, що найближчим часом заопікується цим питанням.

«У Тернополі заплановано змінити назви вулиць, які пов’язані із країною-агресором чи комуністичним режимом. Планується перейменувати вулиці нашого міста на честь видатних українських діячів в різних галузях, діячів мистецтва та культури, захисників України, героїчних українських міст чи подій», — повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Серед вулиць, які насамперед будуть перейменовані:

вул. Глінки (російський композитор);

вул. Чехова (російський письменник);

вул. Пушкіна (російський письменник);

вул. Достоєвського (російський письменник);

вул. Ломоносова (російський вчений);

вул. Живова (солдат окупаційної армії);

вул. Карпенка (солдат окупаційної армії);

вул. Танцорова (солдат окупаційної армії);

вул. Чалдаєва (солдат окупаційної армії);

вул. Гагаріна (радянський космонавт).

Пропозиції щодо переліку вулиць, які слід перейменувати у Тернополі в рамках дерусифікації, та нові назви вулиць тернополяни можуть надсилати на електронну пошту presamr@gmail.com.

Нагадаємо, що понад 30 вулиць вчора переіменували у Івано-Франківську. У Львові теж запущено цей процес.