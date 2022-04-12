Кир Святослав: «Для України тексти і жести ХІІІ стації Хресної дороги у Колізеї є образливими»

Вчора прес-служба Ватикану поширила тексти роздумів при 14 стаціях цьогорічної Хресної дороги, яку Папа Франціск очолить у Колізеї у Велику П’ятницю, 15 квітня.

Під час ХІІІ стації, присвяченої у цій версії роздумам про смерть Ісуса на хресті, хрест триматимуть сім’ї українки та росіянки, що разом працюють у госпісі. Сім’я мігрантів має бути представлена у заключній XIV зупинці.

«Навколо – смерть. Здається, що життя втрачає цінність. Все змінюється через лічені секунди. Існування, перебіг днів, безтурботний зимовий сніг, забирання дітей зі школи, робота, обійми, дружба… все. Несподівано все втрачає цінність. “Де Ти, Господи? Де Ти сховався? Ми хочемо свого колишнього життя. Чому все це? Якою є наша провина? Чому Ти нас покинув? Чому Ти покинув наші народи? Чому Ти в такий спосіб розділив наші сім’ї? Чому ми втратили бажання мріяти та жити? Чому наші землі стали такими ж темними, як Голгота?”. У нас не залишилося сліз. Гнів поступився місцем зневірі. Ми знаємо, що Ти нас любиш, Господи, але ми не відчуваємо цієї любові, й це доводить нас до відчаю. Прокидаємося вранці й протягом кількох секунд почуваємося щасливими, але відразу згадуємо про те, наскільки важко буде примиритися. Господи, де Ти? Промов серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами й сестрами, відбудувати те, що бомби хотіли би знищити».

Саме під час цих роздумів-молитви хрест має бути в руках Ірини та Альбіни, які будуть під ним разом зі своїми сім’ями. Вони прибули до Італії два десятиліття тому, а сьогодні працюють у відділенні паліативної опіки, служачи пацієнтам, які перебувають на важких стадіях хвороби, на термінальній стадії життя, і яким, на перший погляд, вже нічим не можна допомогти. «Їхні голоси, – пояснює прес-служба, – кожного дня близькі зі страждаючими, виражають сподівання на мир.

Нині ж Департаменту інформації УГКЦ повідомив, що "у ці дні на ім’я Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, надійшло багато звернень від вірних Церкви та громадянського суспільства, як з України, так і з-за кордону, з проханням прокоментувати задум, щоб під час цьогорічної Хресної дороги, яка щороку відбувається у Римі у Страсну п’ятницю за григоріанським календарем, Хрест спільно несли українці і росіяни. Також Главу УГКЦ просили переказати до Апостольської столиці велике обурення та несприйняття цього задуму українцями усього світу."

Відповідно, кир Святослав висловив позицію нашої Церкви і прокоментував задум цьогорічної Хресної дороги у Колізеї:

«Вважаю таку ідею невчасною, двозначною та такою, що не враховує контекст військової агресії росії проти України. Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання».

Глава УГКЦ повідомив, що вже переказав до Ватикану ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.

Кир Святослав попросив переглянути цей проєкт і висловив сподівання, що його прохання, прохання вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-Католицької Церкви в Україні буде почуте.