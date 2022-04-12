Невідомий влаштував стрілянину в метро Нью-Йорка.

Щонайменше 13 осіб отримали поранення, зловмисника ще не впіймано.

Невідомий зловмисник влаштував стрілянину в нью-йоркському метро. Внаслідок інциденту щонайменше 13 людей було поранено. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Стрілянина відбулася зранку у вівторок, 12 квітня, на станції метро 36th Street в районі Сансет-Парку в нью-йоркському районі Бруклін. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що підозрюваний відкрив вогонь з платформи і кинув димову шашку в потяг, який зупинився на станції. Підозрюваний втік з місця злочину, його розшукує поліція. За попередніми даними, він був у помаранчевій робочій камізельці та в протигазі.

Можливий мотив нападу не називається. У першу годину після інциденту надійшли повідомлення від пожежної служби Нью-Йорка про виявлення вибухових пристроїв на станції метро, ​​але пізніше поліція Нью-Йорка повідомила в Twitter, що активних вибухових пристроїв не виявлено.

Тим часом, деякі місцеві ЗМІ повідомили про загибель п'яти осіб. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

В офісі мера Нью-Йорка Еріка Адамса (Eric Adams) закликали містян уникати цього району заради їхньої власної безпеки та щоб дозволити рятувальникам допомогти жертвам та провести розслідування. Станція метро 36th Street та суміжні станції наразі закриті.