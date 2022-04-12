На Богородчанщині переселенців долучили до висадки модринового лісу.

В Івано-Франківській області триває весняна кампанія з висадки лісів. У Богородчанському лісництві Солотвинського лісгоспу 70 сімей вимушених переселенців долучилися до висадили 1700 саджанців модрини, - повідомили у обласному управлінні Держлісагенства.

«На сьогодні держлісгоспи Франківщини створили лісові культури на площі 54 гектари. Завершені лісокультурні роботи на Коломийщині та Снятинщині. Закінчують садити ліс у Калуському, Франківському, Рогатинському лісгоспах. Як тільки зійде сніг і дозволить температурний режим, розпочнуть активну лісокультурну роботу держлісгоспи Верховинщини, Рожнятівщини, Долинщини», – розповів т.в.о начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Ярошик.

Після інструктажу від лісівників присутні взялися до роботи. Діти і батьки, які приїхали з Харківщини, Сумщини, Київщини, Чернігівщини, вперше садили ліс. Дякували лісівниками за такий досвід, обіцяли повернутися і оглянути свої дерева через декілька років.