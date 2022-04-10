Макрон лідирує на президентських перегонах.

Чинний глава держави вийшов до другого туру виборів разом з ультраправою Марін Ле Пен.

 

 

У неділю, десятого квітня, у Франції відбулося голосування у першому турі виборів президента. Згідно з результатами екзитполу, проведеного демоскопічним центром Ipsos Steria, до другого туру президентських виборів у Франції виходять чинний глава держави Емманюель Макрон та лідерка ультраправого руху «Національного об'єднання» Марін Ле Пен. Про це повідомило французьке видання Le Monde.

 

Після закриття всіх виборчих дільниць у Франції о 20:00 за місцевим часом соціологічні інститути, які проводили екзитполи, опублікували попередні підсумки голосування. Ці цифри ґрунтуються на реальних результатах голосування на сотнях дільниць, обраних соціологами. 

 

1. Емманюель Макрон (Emmanuel Macron) – центристська партія «Вперед, Республіко!» (LaRépublique en marche) – від 27,6 до 29,7%.

2. Марін Ле Пен (Marine Le Pen) – ультраправа партія «Національне об'єднання» (Rassemblement National, колишній «Національний фронт») – від 23,5% до 24,7%.

3. Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Mélenchon) – ультраліва партія «Нескорена Франція» (La France Insoumise) – від 19,8 до 20,8%.

4. Ерік Земмур (Eric Zemmour) – ультраправий кандидат, рух Reconquête («Реконкіста») – від 6,5 до 7,1%.

5. Валері Пекресс (Valérie Pécresse) – права партія «Республіканці» (Les Républicains) – від 4,5 до 5,1%.

 

 

Ці цифри у принципі збігаються результатами опитування громадської думки, проведеними напередодні виборів. Отже Макрон залишається фаворитом, але він випереджає Ле Пен лише на шість відсоткових пунктів. Тимчасом ультраправий політик Ерік Земмур, який посів  четверту позицію, вже заявив, що підтримає в другому турі очільницю «Національного об'єднання».

 

Ті ж передвиборчі опитування показали, що купівельна спроможність стала головною турботою французів на тлі різкого зростання цін на енергоносії та інфляції. Ле Пен успішно зосередила на цьому свою кампанію, тоді як Макрон був більш стурбований війною в Україні та європейською реакцією на те, що відбувається.

 

У будь-якому разі другий раунд пройде між тими самими кандидатами, що й 2017 року. Тоді Макрон набрав близько 66% голосів, а Ле Пен – близько 33%. Актуальна соціологія прогнозує Макрону перемогу й цього разу, але не таку блискучу, як п’ять років тому.

 

Другий тур президентських виборів у Франції пройде 24 квітня. 

10.04.2022

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