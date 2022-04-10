46-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:49 Росіяни викрали зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела зі сховища джерел іонізуючого випромінення центральної аналітичної лабораторії з характеризації радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС. Як повідомила Державна аґенція з управління зоною відчуження, окупанти викрали/пошкодили 133 джерела, активність яких можна порівняти із 700 кілограмами радіоактивних відходів із наявністю бета- та гамма-випромінювання. Українські науковці зазначили, що "навіть невелика частина цієї активності є смертельно небезпечною при непрофесійному та неконтрольованому поводженні".

11:12 Голова Дніпропетровської військово-цивільної адміністрації Валентин Різниченко назвав минулий день "добою антирекордів": "Сирени [лунали] практично щогодини". У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт – пожежу приборкували кілька годин. У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт – зруйнувала приміщення і спричинила займання. У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.

10:54 Супутники MAXAR зауважили довжелезну колону російської техніки з вантажівок, броньованих автомобілів, гаубиць, котра їхала через село Великий Бурлук на схід від Харкова (рубіж Чугуєва-Ізюма). Конвой розтягнувся на 12 кілометрів.

10:38 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 19 300 осіб, танків – 722 од., бойових броньованих машин – 1911 од., артилерійських систем – 342 од., РСЗВ – 108 од., засобів ППО – 55 од., літаків – 152 од., гелікоптерів – 137 од., автомобільної техніки – 1384 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 17 од., бойових броньованих машин – 16 од., автомобільної техніки – 21 од., артилерійських систем – 7 од., літаків – 1 од., гелікоптерів – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

60% танків (з них 6,3% за минулий тиждень),

66% бойових броньованих машин (з них 2,3% за минулий тиждень),

21% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

46% літаків (з них 1,5% за минулий тиждень),

57% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

10:00 Російські військові мінували не тільки будівлі та автомобілі, вони залишали розтяжки навіть у пральних машинах, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону: «Там, де проживали окупанти, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки – як на вході у будинки, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових».

09:30 Сільвіо Берлусконі назвав події у Бучі військовим злочином і заявив, що «розчарований» у Путіні, якого називав другом: «Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Путіна... Росія не може заперечувати свою відповідальність перед жахом масових убивств мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах України».

08:50 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 46-ої доби війни:

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не зафіксовано. На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку. В Донецькому і Таврійському операційних районах ворог здійснює артилерійські та мінометні обстріли на більшості напрямків. Проводить штурмові дії в місті Маріуполь, завдає авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста. На Південнобузькому напрямку противник вчергове намагався встановити контроль над населеним пунктом Олександрівка. Успіху не мав. Втратив до ротної тактичної групи особового складу та техніки. Російські окупанти продовжили обстрілювати з артилерії Нововоронцовку, Мар’янське, Новогригорівку та Шевченкове. У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації, у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється. Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів. Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території російської федерації (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО/ООС. У місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого “референдуму щодо створення Херсонської народної республіки”. У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях. На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено тринадцять повітряних цілей: три літаки, один вертольот, п’ять БПЛА та чотири крилаті ракети. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

07:10 Керівник "Енергоатому" Петро Котін пояснив, що російських солдатів, які рили окопи в Рудому лісі, чекає променева хвороба. Фахівці заміряли рівень радіації на одній із ділянок Рудого лісу в зоні відчуження, де російські військові рили траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди: гамма-фон у місцях виміру становив 3,2–4 мікрозиверт на годину, що у 10–15 разів перевищує норму. Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке людина може отримати з поверхні ґрунту (бета-забруднення), у місцях виміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше за норму.

На глибині 40–80 см на цій ділянці лісу закопано фрагменти ядерного палива, опроміненої графітової кладки. Вони можуть бути джерелом альфа-випромінювання – при потраплянні в організм такі фрагменти в десятки разів небезпечніші, ніж вплив гамма- та бета-випромінювання. Російські траншеї глибші за ці 40–80 см.

00:15 Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні у суботу ввечері: Росія все ще живе в ілюзіях і продовжує стягувати до України нові військові сили й нову техніку. "Це означає, що потрібно ще більше санкцій. Ще більше зброї для нашої держави... Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків Російської Федерації. Передусім це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти й зробити її токсичною для всіх інших держав. Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також із часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, а й з екологічних міркувань. Але Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати", – сказав Зеленський.