Ранішнє туркотіння горлиць

туркотіли горлиці нині – вже

річка буде звиватись вужем

будуть жовтіти родини кульбаб

над ранок почувся горличий спів

не було уночі для мене снів:

тільки дощ віді вчора кульгав

може для того щоб я почув

як трикутний дах – ґонтовий чуб

бився об дощ як пара крил

а може тому аби горличий світ

розповів мені про бузковий цвіт

і що все в них і нас із крихт

це вони сповістили мені про клейке

тріскання цвіту – таке стійке

повторення в космосі – й на вербі

волохатий пушок яким вона б’є

коли смерть із життям одночасно стає

містом з пагорбом на горбі

я подумав про річку яка горілиць

годуватиме пару моїх горилиць

Благовіщення – потім Страстний

тиждень – потім тіло повстане із

світла слова із мільярдів звізд

яких вигнав господар напастись

я подумав що курячій сліпоті

що підважила ґрунт по своїй простоті

що чекала на спів та дозвіл

перейде у спадок весняний дощ

її корінь проріс в чорноземний товщ

її цвіт румиґатимуть кози

я подумав про грицики й про кульбаб

і про «Страсті» які допише Бах

починаючи їх від Матфея

як цю музику влиту ув жили рослин

ми почуємо вухом разом із ним

зрівноважаться тенор і флейта

я подумав що горлиці – але ж Бах

розпустив свій хор – і та юрба

туркотіння туркоту туркотінь

розлетілася звуками зеленців

і над ранок почувся горличий спів

і кульгавий крок в дощовій воді

я почув що горлиці принесли

сім зернят винограду – як ті посли

нотний стан «Страстей» – весняну повінь

і оновлення те що чекає нас

їде їде панна весна

а над нею горлиці як над полем