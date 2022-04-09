Ранішнє туркотіння горлиць

туркотіли горлиці нині – вже
річка буде звиватись вужем
будуть жовтіти родини кульбаб
над ранок почувся горличий спів
не було уночі для мене снів:
тільки дощ віді вчора кульгав
може для того щоб я почув
як трикутний дах – ґонтовий чуб
бився об дощ як пара крил
а може тому аби горличий світ
розповів мені про бузковий цвіт
і що все в них і нас із крихт
це вони сповістили мені про клейке
тріскання цвіту – таке стійке
повторення в космосі – й на вербі
волохатий пушок яким вона б’є
коли смерть із життям одночасно стає
містом з пагорбом на горбі
я подумав про річку яка горілиць
годуватиме пару моїх горилиць
Благовіщення – потім Страстний
тиждень – потім тіло повстане із
світла слова із мільярдів звізд
яких вигнав господар напастись
я подумав що курячій сліпоті
що підважила ґрунт по своїй простоті
що чекала на спів та дозвіл
перейде у спадок весняний дощ
її корінь проріс в чорноземний товщ
її цвіт румиґатимуть кози
я подумав про грицики й про кульбаб
і про «Страсті» які допише Бах
починаючи їх від Матфея
як цю музику влиту ув жили рослин
ми почуємо вухом разом із ним
зрівноважаться тенор і флейта
я подумав що горлиці – але ж Бах
розпустив свій хор – і та юрба
туркотіння туркоту туркотінь
розлетілася звуками зеленців
і над ранок почувся горличий спів
і кульгавий крок в дощовій воді
я почув що горлиці принесли
сім зернят винограду – як ті посли
нотний стан «Страстей» – весняну повінь
і оновлення те що чекає нас
їде їде панна весна
а над нею горлиці як над полем
09.04.2022