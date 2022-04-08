Токсичне ретро (2)

У ТРЬОХ ПАПКАХ.

#2.

Ось друга папка деяких "поступівських" колажів 2007–2017 років (перша публікувалась 1 квітня), де кожен малюнок робився до текстів різних авторів: істориків, політиків, культурологів, в т.ч. російських...

Все об'єднує одна нестерпна тема, десятиліттями-століттями бовваніюча над нами, брутально руйнуюча гармонійний розвиток індивідуальної, колективної та світової ДУШІ. За роки я зібрав у вигляді паперових видруків "товстезну стосу стосунків" з Росією, що ілюстративно втілювалося часто повторюваними символами, образами, обличчями, як-от: любов Росії до України, ментальна сердешність російського народу, рецидиви комуністичної мерзоти і багато іншого прилиплого до нас токсично-історичного сміття тощо.

ТО ЩО?

Віримо – настає час детоксикації, коли нашу свідомість вже не обтяжуватиме той найгидотніший історичний осад...